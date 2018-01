Onde encontrar

Arquitetos, paisagistas, decoradores e outros: Arthur Casas: R. Itápolis, 818, tel.: (11) 3664-7700 Carina Fontes Alves: tel.: (13) 3234-5093 Carolina Szabó: tel.: (11) 3871-0224 Celito Gonzalez: tel.: (13) 3222-4020 Fernanda Lins Coelho e Mello: tel.: (13) 3232-4084 Gilberto Cioni: tel.: (11) 3846-9009 Leda e Leonardo Nardella: tel.: (13) 2138-3893 Roberto de Sá: tel.: (13) 3222-3133 Vicente Parmigiani: tel.: (11) 3062-9659 Zoe D''''Albuquerque: tel.: (13) 9787-1651 A Aero Portas: tel.: (11) 5096-1803 Altero: tel.: (11) 3085-0096 Antiquário Patrimônio: Al. Ministro Rocha de Azevedo, 1.068, tel.: (11) 3064-1750 Arango: Pça. Benedito Calixto, 100, tel.: (11) 3081-7210 Artmix: tel.: (11) 3853-2542 B Bed, Bath and Beyond: 620 Sixth Avenue (esq. com 18th Street) Bertolucci: R. Espártaco, 367, tel.: (11) 3873-2879 Buffeteria Natural: R. Capitão Otávio Machado, 1.255, tel.: (11) 5181-0310 C Casa Canela: R. Isabel de Castela, 537, tel.: (11) 3815-5400 Construflama: tel.: (11) 5181-3071 Construmet: tel.: (11) 3842-5622 D Desmobilia: www.desmobilia.com.br Dinaflex: tel.: (11) 3801-2909 Divinal Vidros: tel.: (11) 3037-2966 E Etel Interiores: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.834, tels.: (11) 3064-1266, 3064-1539 e 3064-1616 F Forma Final: tel.: (19) 3254-7863, Campinas (SP) Formato Móveis: www.formatomoveis.com.br G Galeria Estação São Paulo: R. Ferreira de Araújo, 625, tel.: (11) 3813-7253 Glosh: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 837, tel.: (11) 3081-2847 Grifes & Design: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 795, tel.: (11) 3062-1251 H Heaven Spas: tel.: (11) 5044-0846 I Indoasia: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 786, tel.: (11) 3082-8717 J Jamal Madeiras: R. do Gasômetro, 367, tel.: (11) 3322-2299 L Linifício Leslie: tel.: (21) 2445-3939 Lustres Yamamura: R. da Consolação, 2.004, tel.: (11) 3218-2727 M Mercado Moderno: R. Machado de Assis, 476, nº 2, Santos (SP), tel.: (13) 2202-3520 Mobilarte: Av. Ana Costa, 24/30, Santos (SP), tel.: (13) 3232-8814 Mont Blanc: tel.: (11) 3687-8737 O Ôoh de Casa: tel.: (11) 3815-9577 S SCA Praia Grande: Av. Min. Marcos Freire, 640, Praia Grande (SP), tel.: (13) 3474-2115 Silestone: www.silestonebrasil.com Spaço Cerâmico tel.: (13) 3223-6623 Spicy: tel.: (11) 3062-8377 T Tania Bulhões Home: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 271, tel.: (11) 3082-7136 Tok&Stok: tel.: (11) 3583-4700 U Utilplast: Al. Lorena, 1.931, tel.: (11) 3088-0862 W Wallpaper: tel.: (11) 3062-2899