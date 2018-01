Olhar tropical

Os últimos meses foram de intensa atividade para o designer tunisiano radicado na Inglaterra Tom Dixon. Além de pilotar o lançamento de sua coleção Club – com móveis, luminárias e acessórios decorativos inspirados nos clubes ingleses –, durante as semanas de design de Londres e Paris, encontrou tempo para repetir a dose na América do Sul, onde, em pouco mais de uma semana, passou pela Cidade do México, Bogotá, Lima, Santiago, São Paulo e Rio de Janeiro. E foi lá, na última etapa da viagem – onde participou da inauguração da nova sede carioca da loja Lumini, projetada pelo arquiteto paulistano Marcio Kogan –, que ele falou ao Casa.