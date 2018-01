Olhar multicultural

A designer paulistana, radicada em Londres, Fernanda Brunoro Foto: divulgação

A paulistana Fernanda Brunoro trabalhou por quase quatro anos com a arquiteta e designer espanhola Patricia Urquiola em Milão. Atualmente, atua no não menos incensado The Manser Practice, escritório fundado em Londres, há mais de 50 anos, por Michael Manser, presidente do Royal Institute of British Architects. Mas, ainda assim, nunca deixou de desenhar móveis. A ponto de – ao contrário de muitos de seus colegas britânicos, que, em geral, produzem por conta própria – cultivar uma longa parceria com a movelaria gaúcha Schuster. “Nossas madeiras e a qualidade de confecção dos meus produtos foram itens bastante observados pelos visitantes”, conta a designer, que acaba de expor sua nova coleção na Designjunction, a mais concorrida das feiras londrinas, durante o Festival de Design da cidade, onde falou com o Casa.

Como é atuar no mercado britânico como designer de interiores? O que há nele de mais particular?

Em todo lugar ‘time is money’, mas aqui você realmente sente o que isso significa. Além disso, por ser um lugar multicultural, em uma obra você pode encontrar profissionais ingleses, italianos, poloneses. Também por ser um país com muito história, vejo que os projetos procuram se inspirar no passado de cada local. De alguma forma, eles têm de contar uma historinha. Têm de fazer sentido.

A luminária Surpresa, em formato de caixa Foto: divulgação

Como se deu a transição dos interiores para os móveis?

Não foi exatamente uma transição. Desenho móveis no Brasil desde que me formei. Depois, resolvi ampliar meus horizontes, fiz mestrado em Milão e comecei a trabalhar com interiores. Mas, paralelamente, colaboro com a Schuster desde 2008. Embora essa seja nossa primeira coleção mostrada fora do Brasil.

Como foi participar da Designjunction?

Antes de tudo, uma oportunidade de testar a repercussão de meu trabalho no lado europeu, digamos assim. Recebi um feedback muito positivo de profissionais da área, de outras indústrias e também de jornalistas. Era algo que eu estava planejando e me motivou a continuar desenhando produtos por aqui.