Casa projetada pelo arquiteto Isay Weinfeld, na fazenda Três Rios, em Campinas (SP) Foto: Zeca Wittner/Estadão

O olhar do arquiteto Isay Weinfeld sobre sua obra se traduz nos vídeos recém-lançados em seu aplicativo gratuito, que leva seu nome, disponível para download na App Store, iTunes e Google Play Store. Para assistir às produções criadas pelo arquiteto e dirigidas por Gabriel Neves, é recomendável aumentar o som. Com trilha sonora marcante como pano de fundo, a câmera passeia entre pilares, paredes, interiores e exteriores de suas criações, como a casa da Fazenda Três Pedras, em Campinas (SP). “Não existe sentido documental, mas sim um destaque para a alma do projeto, sempre com música relacionada à obra, ora é a cara do cliente, ora é o que eu ouvia quando a projetei”, diz Weinfeld. Novos filmes estarão disponíveis a cada duas semanas.