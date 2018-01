Ofertas por tempo limitado

Durante suas viagens para o exterior, Francesca Alzati, dona da marca de tapetes By Kamy, conheceu e até chegou a participar de leilões de design. “Percebi que tinha a oportunidade de comprar esses produtos por um valor abaixo do de mercado e trazê-los ao público brasileiro”, conta ela, que acaba de abrir uma loja temporária para vender peças de grifes como Moooi, Cappellini e Moroso. “Sabemos da sede de muitos brasileiros em ter peças assinadas, que, infelizmente, não cabem em seu orçamento.” A loja (Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.292) deve ficar aberta até meados de novembro, com boas ofertas em móveis de design.