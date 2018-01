Obra valoriza coleção de design

Luminária Diesel e poltronas de Sergio Rodrigues no living Foto: Zeca Wittner/Estadão

No Alto de Pinheiros, o apartamento recém-comprado por um apaixonado por design precisava de alguns ajustes na planta. Tanto para receber a família quanto para, mais do que abrigar, ressaltar as peças de sua coleção. Era necessário aumentar a qualquer custo a área social e a estratégia foi derrubar os limites da varanda e fazer de todo o espaço uma coisa só. “O living foi projetado para ser um grande ambiente aberto. A divisão das salas de TV e de estar, por exemplo, é feita apenas pelo posicionamento de um grande sofá, com assentos dos dois lados”, diz a arquiteta Veridiana Tamburus, do escritório Storrer Tamburus, responsável pelo projeto.

Durante a obra ainda foi criada uma cozinha gourmet, que se tornou um dos lugares preferidos da família. Em uma das laterais do living, o espaço compacto foi bem equipado e conta com uma porta de correr de madeira que o separa do resto da casa quando necessário. A madeira, aliás, foi o pano de fundo escolhido para ressaltar parte dos móveis e esculturas do proprietário. Combinado ao porcelanato cinza do piso, na opinião dos arquitetos o material contribui para destacar de forma sutil as peças.

“A madeira envolve todo o apartamento, seja em painéis que revestem as paredes e recebem esculturas, seja nos armários que fazem a conexão da sala com a cozinha usada no dia a dia. Além de servir como moldura para o mobiliário e a decoração, ela conduz o olhar pelos diferentes espaços deixando o projeto linear”, explica o arquiteto Fabio Storrer, que também conduziu o projeto.

A marcenaria, desenhada pelo escritório, foi tratada de modo especial. “No aparador da sala e no balcão do lavabo, usamos uma folha de demolição de carvalho-francês, a mesma madeira que utilizamos para os painéis das paredes no living. A diferença está no acabamento, que fizemos com o máximo de atenção, já que é um projeto repleto de boas peças, qualquer deslize ficaria evidente”, comenta Veridiana.

Depois de pronto o novo layout com seus devidos revestimentos, alguns espaços foram especialmente pensados para receber as obras preferidas do proprietário, como a do artista plástico Emanuel Araújo, acomodada em um dos painéis de madeira ao lado da cozinha gourmet. “Como ele já tinha algumas peças e pretende adquirir outras, era preciso planejar bem o living, para que o ambiente não ficasse cheio demais”, completa Storrer.

Mesmo com a boa incidência de luz solar no living durante grande parte do dia, os arquitetos optaram por usar uma base de cores neutras, a fim de deixar o ambiente o mais claro possível. “Os tons mais vivos aparecem sutilmente nos objetos de arte e design, como nas listras vermelhas da poltrona Donna, de Gaetano Pesce, nas poltronas roxas de Paola Lenti e também nas esculturas do italiano Inos Corradin”, diz Veridiana.

O resultado do projeto agradou em cheio aos moradores, para quem o apartamento é uma pequena galeria particular. “Ainda temos uma boa área disponível, perto da janela, mas um sofá francês já foi encomendado. É a peça que faltava. Pelo menos por enquanto.”

Para iniciar uma coleção

Começar uma coleção de design pede planejamento. “É claro que uma coleção começa com o gosto pelo design, e isso é muito intuitivo, mas é preciso fazer algum plano, para que seu investimento não seja em vão. Se o orçamento não for limitado, bom, aí não existem limites”, diz Baba Vacaro, designer e diretora de criação da Dpot, loja especializada em design nacional. Se a ideia é, inicialmente, investir uma quantia mais modesta, a profissional recomenda procurar peças de novos nomes. “Os preços costumam ser mais acessíveis, mas isso não é uma regra. É preciso pesquisar, tomando cuidado para não comprar algo sem valor de mercado, caso a intenção seja revender depois”, aconselha. Perguntada sobre com qual peça iniciaria uma coleção, Baba não tem dúvidas: “Um banco Mocho, de Sergio Rodrigues. É uma peça encantadora para começar a contar a história do design nacional”.