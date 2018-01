Um jardim tropical. Esse era o desejo da proprietária - e ponto de partida deste trabalho. Projetada para ficar pronta junto com a reforma da casa, no Alto da Boa Vista, a área verde de 800 m² foi executada em três dias. "Entrei com as plantas só depois da alvenaria finalizada", diz a paisagista Cristiane Ramos. O jardim, na visão de quem chega pelo corredor lateral, com o espaço gourmet ao fundo. Foto: Zeca Wittner/AE Assim, na primavera de 2007, esse "oásis" urbano já pôde ser desfrutado pelos donos da casa. Concentrado nos fundos do terreno, o jardim integra toda a área de lazer - que conta com espaço gourmet e sala de ginástica abertos para o gramado -, além da quadra de futebol. A paisagista distribuiu espécies de diferentes alturas e volumes, levando em conta tons e formas, e as necessidades específicas de cada espaço. Já na entrada lateral, à direita do portão, há um estreito corredor de paredes amarelas, de onde columéias e cipós-uva pendem de painéis de fibra de coco. Uma estrutura de madeira faz as vezes de teto. "O pergolado cria um jogo cênico que dissimula o vão de 8 metros de altura e força o olhar para baixo, onde está a vegetação", justifica a paisagista. No chão, quadrados de vidro deixam ver alfaces-d?água boiando por baixo do deck de itaúba. A passarela de madeira é ladeada por uma faixa rasteira de selaginela, na área de sombra, e por um filete de água, que se alarga à frente. Para "arredondar" as quinas, o jardim ganha volume com novas espécies. A partir daqui a lâmina d?água é um lago com ninféias e papiros (R$ 20 a muda, na Bonsai Okuda), e, ladeando o piso de madeira, canteiros de fátsias, helicônias laranja-avermelhadas (em média, R$ 25 cada uma, no Viveiro Santa Cruz), miniclúsias e uma palmeira fênix, que serve de toldo natural. Depois da passagem estreita, o tapete verde de grama esmeralda limita-se por muros camuflados com murta em meia-parede e altas palmeiras jerivá alternadas por touceiras de íris. No centro do gramado, palmeira fênix de tronco duplo - com forração de aromáticas minigardênias - preenche uma das curvas da piscina, criando uma "ilhota" entre a varanda da casa e o espaço gourmet. "A piscina orgânica quebra as linhas retas da arquitetura e integra melhor o jardim", reforça Cristiane. O local para os banhos de sol fica numa suave elevação próxima à piscina: o deck de itaúba, com espreguiçadeiras, é circundado por palmeiras fênix (preço sob consulta, na Pró Verde). Na lateral da casa, o jardim ganha ares de sítio, com palmitos (o juçara, de 20 cm, custa R$ 4 na Fazenda Citra), minipitangueiras, jabuticabeiras híbridas - e ervas, claro. Há, ainda, um pequeno jardim dentro da casa, com as espécies entre pedriscos brancos, seixos rolados e de rio. E dinheiro-em-penca para garantir a prosperidade da família.