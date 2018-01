O Velho Oeste no quintal

Para muitos texanos é um rito de passagem se aposentar e viver em um rancho. Mas, ao contrário de outros aspirantes a cowboy, Jimmy Helms, dentista que quando exercia a profissão chegou a tratar do ex-presidente George W. Bush, não estava satisfeito em ter apenas um rebanho de vacas e um tanque de peixes: na sua propriedade de 42 hectares em Schulenburg, ele construiu nada menos que uma cidade do Velho Oeste, evocando os tempos dos bandidos e mocinhos.

"Acho que vi filmes demais de Lone Ranger quando era criança", disse o dentista de 70 anos, que já pensara em erguer uma cidade em 1982, quando sua mulher, Carol, pediu para ele reformar quatro estábulos decrépitos no rancho onde passavam os fins de semana, mas que agora é sua residência permanente.

Como continuava muito ocupado com o consultório e não tinha dinheiro suficiente para fazer tudo de uma só vez, a sua cidade do Velho Oeste foi crescendo aos poucos. Helms levou três anos para tirar o feno apodrecido dos estábulos e mais uma década para instalar novas fachadas e reformar seu interior.

Grande parte do trabalho ele fez com a ajuda apenas de vizinho faz-tudo. Depois de reformar os estábulos, eles adquiriram algumas casas que datavam de alguns séculos e trouxeram para a propriedade. E ergueram novas estruturas, construindo uma cidade que é verdadeiramente o Oeste Selvagem. Helms chamou sua cidade de New Dubina, em homenagem a uma cidade com o mesmo nome destruída por um incêndio em 1907.

Botas e chapéu. "Ainda não está concluída. Uma cidade nunca está totalmente concluída", disse ele, que quer construir um hotel de dois andares, com sacada, "igual àquela da qual os cowboys saltam nos filmes". De botas e chapéu de vaqueiro, Helms caminha pela sua cidade, que tem agora 22 casas, cada uma repleta de uma parafernália que data de 1865 a 1900 e que ele e a mulher colecionaram antes da construção da cidade.

O banco de New Dubina tem uma caixa e um cofre forte de 1876. No saloon, podem-se ver copos de aguardente antigos e jogos de cartas. A loja de chapéus femininos tem roupas e padrões dos anos 1880 e o armazém, centenas de coisas para o lar, incluindo seis variedades de descascadores de maçãs de meados do século 19. Ele adora mostrar a broca antiga e outros instrumentos de um consultório do dentista da cidade.

O banco e a loja onde se vende de tudo na cidade fictícia de New Dubina

"Sempre gostei desse período da história e foi divertido recriá-lo", diz o entusiasmado Helms, que autoriza visitas gratuitas à sua cidade para escolas, grupos de igrejas, escoteiros, e para quem mais estiver interessado. "Essa construção faz com que você não se chateie nem se sinta sozinho depois que se aposenta."

Helms convenceu sua mulher a deixar Houston e viver no rancho prometendo que construiria uma nova morada na propriedade. A original, construída nos anos 40, hoje é casa de hóspedes para os convidados aos frequentes churrascos que ele faz em New Dubina. A nova residência, concluída em 2007, foi feita com rocha calcária local, tem vigas e assoalho de pinho.

Carol não queria que a casa se parecesse com as de Houston, mas que tivesse elementos de uma antiga casa do Texas, como as construídas pelos imigrantes alemães e tchecos que fundaram Schulenburg nos anos 1800, com vigas abertas e as varandas com balaústres de madeira.

Cada janela da casa nova, incluindo a dos banheiros, tem vista para uma antiga carruagem e uma cabana feita com troncos de árvore. "Prefiro olhar a cabana ou a carruagem a uma pintura", afirma Jimmy Helms.

Pela sua última conta, ele tem 34 carruagens (somando cobertas ou não), diligências, charretes e cinco cabanas . "São de uma grande simplicidade e beleza", diz. Sua mulher não parece tão encantada, especialmente quando mais uma carroça enferrujada aparece na frente da casa. Como a construção da sua cidade e a aquisição de todas essas cabanas e carruagens ocorreu lentamente, Helms não tem ideia de quanto gastou nesses anos. "E é melhor não saber", brinca.

O xerife. New Dubina lembra tanto o Velho Oeste que alguns episódios de um seriado de TV chamado Hidden Histories (Histórias Ocultas), do canal Sky da Nova Zelândia, foram filmados ali este ano. "São histórias sobre pistoleiros do Texas e eles filmaram tiroteios, o que foi emocionante", disse Helms, que interpretou o xerife "Ele é morto logo no início, mas não levei isso para o lado pessoal."

New Dubina está em uma propriedade privada, a alguns quilômetros da estrada pavimentada mais próxima, e poucas pessoas do condado de Fayette, onde está Schulenburg, a conhecem. "O pessoal da redondeza realmente não sabe o que há ali", diz o juiz Ed Janecka, de Fayette, acrescentando que visitou a cidade porque se propôs a conhecer tudo o que existe em sua jurisdição. "Admiro a paixão com que ela foi criada e acho que é uma maneira maravilhosa de preservar a história."

Mas a existência de New Dubina já está se espalhando. Don Dick, engenheiro aposentado que vive na região, soube dela por um amigo de Helms. Chefe de um grupo de escoteiros, Dick levou 14 meninos para acampar na propriedade. "É o tipo de lugar que muitas crianças gostariam de ter, mas não conheço muita gente com dinheiro e paciência para construir um local como esse, ou que tem uma mulher que permita isso."

Tradução de Terezinha Martino