O universo particular de um ator antenado

Dan Stulbach é um esteta. Exemplo de homem antenado com seu tempo, ama e cultiva a arte. Exercita seu talento como ator, mas procura beber de todas as fontes para saciar sua sede pelo novo. Leitor voraz, viajante obcecado, apaixonado por jazz, fotografia, orquídeas, boa culinária, design e futebol, esse paulistano de Higienópolis vive desde dezembro do ano passado num apartamento sob medida para alguém que parece ter feito uma leitura exata do século 21. O prédio onde mora, em Pinheiros, é uma joia da arquitetura contemporânea, projeto de Gui Mattos voltado para um público seleto que foge da mesmice do mercado imobiliário.