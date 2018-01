O rock como inspiração

Vista geral do apartamento. Espaço não tem divisórias entre cozinha e salas de estar e jantar. Ao lado, a bancada de inox que delimita living e cozinha. Em todo o apartamento o piso é de madeira de demolição

De dimensões quase modestas - ao menos para edifícios paulistanos de padrão comparável, mas definitivamente uma enormidade em se tratando de Manhattan, um dos metros quadrados mais caros do mundo -, o projeto Barbizon, com 190 m², representa a primeira incursão da arquiteta Fernanda Marques nos Estados Unidos.

Concluído há pouco mais de um ano no East Side, o projeto foi concebido para ser o endereço nova-iorquino de um jovem empresário brasileiro, de gosto contemporâneo e sofisticado. "Ele sempre soube o que queria e acompanhou de perto toda a reforma, detalhe por detalhe. Felizmente, arte e design estavam entre suas prioridades", diz Fernanda.

Colecionador dos bons, com larga experiência em transações internacionais, ele se encarregou pessoalmente da importação do acervo de design da casa (adquirido, em parte, na Itália ou arrematado em leilões, como os da Christie's). "Neste projeto, tive a oportunidade de trabalhar com itens que jamais havia especificado. Caso dos sensacionais produtos de inox da italiana Boffi, uma preciosidade, em se tratando de cozinhas design", afirma a arquiteta.

Paralelamente, de forma quase displicente, um banco percorre todo o perímetro das áreas sociais, servindo de apoio para obras de arte

Rocker. De aço polido, a poltrona assinada por Ron Arad foi arrematada em leilão. Ao fundo, luminária de Serge Mouille. E detalhe de uma das guitarras do proprietário

Atitude rock. Um padrão sofisticado de seleção de móveis e obras de arte (com os brasileiros Vik Muniz e Osgêmeos à frente) contrasta abertamente com a atmosfera rebelde, seca, eminentemente funcional dos interiores. "Essa atitude rock tem tudo a ver com a personalidade do meu cliente. De fato, interiores bem comportados nunca estiveram em seus planos", revela Fernanda.

Convidados ilustres para compor os espaços, legítimos representantes da nação rock, dividem o palco com móveis italianos de última geração, além de antiguidades de fino trato. Caso, por exemplo, do megalivro de arte assinado pela musa do punk, Vivienne Westwood, ou da poltrona, all inox, do vanguardista designer israelense Ron Arad.

Paralelamente, de forma quase displicente, um banco percorre todo o perímetro das áreas sociais, servindo de apoio para obras de arte e livros. No lugar de pisos diferenciados, um revestimento único, de madeira de demolição, em todo o apartamento. "A solução enfatiza a oposição entre o novo e o velho, bastante presente no decor", pontua Fernanda.

Exclusivo. Os cristais coloridos contrastam com o branco da estante e o aço polido da coifa e da bancada, da marca Boffi

Ambientes versáteis. Coerente com o estilo de vida de seu dono, cozinha, sala de estar e jantar foram totalmente integrados. Nessas condições, a versatilidade exigida pelos ambientes foi um dos desafios encontrados pela equipe responsável pelo projeto. O aparelho de TV, por exemplo, foi posicionado de forma a não atrapalhar a circulação e ainda permitir o contato visual com a cozinha.

A iluminação foi outra das limitações encontradas pela arquiteta, novamente por causa das inúmeras vigas e pelo pé-direito baixo. "Embutimos o que foi possível. Os demais pontos de luz ficaram por conta de abajures, luminárias, pendentes e até mesmo de lâmpadas dentro dos móveis", diz ela.

Fernanda relata que nada no apartamento lhe foi entregue pronto. Ela optou por deixar aparentes, apenas pintadas, as muitas vigas de concreto que percorrem todo o teto do imóvel, dispensando o tradicional forro de gesso e reforçando o caráter alternativo, avesso a tradicionalismos, da composição.

Conforto. No quarto, a cama Dream, da Poliform, dá um ar clean, mas também sofisticado

E surge um home theater. Além disso, por meio de um mecanismo que fica oculto entre as vigas e que na prática funciona como um alçapão, a sala, como era de se esperar, pode a qualquer momento de transformar em um home theater. "Ligado em novidades como é, não deu outra: meu cliente adorou a solução", comemora a arquiteta