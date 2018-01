O reino de um Mineiro

No apartamento onde mora há um ano e meio, nos Jardins, Fernando Carneiro faz questão de que a mesa esteja sempre posta, "como na maioria das casas de Minas". Com a ajuda de Joseílda - que gosta mesmo de ser chamada de Chica -, o dono do restaurante Consulado Mineiro está sempre preparando algo na cozinha integrada à sala de jantar. Do balcão, tem apreço por contar histórias, inclusive a sua.

Fernando nasceu em Senador Firmino (MG) e mantém forte o sotaque. "Na fazenda onde nasci e cresci, me enfiava na cozinha, onde ficavam só as mulheres, para ver como se fritava torresmo e como se limpava galinha. Era menino e, escondido, me arriscava a fazer algumas coisinhas, como biscoito de polvilho."

Na década de 70, Fernando veio estudar em São Paulo. Adolescente, diz que "fazia um bife como ninguém", mas tinha vergonha que o vissem cozinhando. Só se sentiu à vontade mais tarde, quando, depois de ter abandonado a faculdade de Engenharia e concluído a de Administração, trabalhou como estagiário no Metrô de São Paulo. "Morava em cima do bar Riviera, na esquina da Paulista com a Consolação, e sempre convidava uma turma de engenheiros e arquitetos para comer em casa. Fazia tutu, lombo assado, couve bem temperada", lembra.

Em 1991, depois de fazer sucesso com o bufê que preparou para o casamento de uma das irmãs, vendeu a moto, chamou amigos de Senador Firmino e abriu o Consulado Mineiro, na Praça Benedito Calixto. Daí a aparecer na televisão foi um pulo. "Tive o privilégio de ir ao programa da Ofélia... E fiquei cinco anos fazendo o Note e Anote com Claudete Troiano", conta. "Às vezes ainda vou ao Ronnie Von."

Depois de sete anos na Benedito Calixto, o Consulado Mineiro, que tem no cardápio a boa comida mineira em suas inúmeras variações, ganhou filial em Pinheiros. "O primeiro ficou com meu irmão. Eu toco o restaurante da Rua Cônego Eugênio Leite. Todos os funcionários vieram de Senador Firmino, o que me deixa tranquilo." Aliás, os amigos da terra natal sempre dão uma ajuda quando Fernando dá festas em casa, o que não é raro. "Preciso de espaço", diz ele, que reformou o apartamento, antes compartimentado. "Mandei derrubar paredes e a cozinha é a alma desta morada, porque gosto de conversar enquanto cozinho."

A bancada é de concreto aparente com tampo de pau-ferro, assim como os armários embaixo da pia e as prateleiras, executadas pelo marceneiro Valdir (cobra cerca de R$ 750 o m²). As banquetas com pés de inox e assento de couro (R$ 299 cada uma, na Camicado) próximas à mesa, na sala de jantar, permitem que os convidados tomem um drinque enquanto o proprietário cozinha. Para a área onde está embutido o cooktop, Fernando apostou no mármore. Sobre o fogão, a coifa Fischer (de vidro e inox, por R$ 2.949 nas Lojas Americanas). Mas o que dá personalidade ao ambiente são as peças de artesanato mineiro, como as galinhas de madeira e papel machê e a moringa de barro. "Muita coisa que trago das viagens vendo lá no Consulado", avisa Fernando, que sonha em gravar programas de culinária no que chama de "reino".

Pizza com massa de pão de queijo