O novo na China antiga

Quando o fotógrafo Liu Heung Shing, ganhador do Prêmio Pulitzer, atravessa as portas vermelhas de seu siheyuan (casa com pátio), ao norte da Cidade Proibida, o barulho da vizinhança cessa. Dentro da casa - que Liu gastou dois anos e mais de US$ 1 milhão para comprar e restaurar -, tudo o que se ouve é a brisa batendo nas romãzeiras de 130 anos. Liu não é chinês, ao menos oficialmente: nasceu em Hong Kong e é cidadão americano. Ele e sua mulher, Karen Smith, historiadora de arte inglesa, fazem parte de um número crescente de estrangeiros que investiram nesse tipo de imóvel nos últimos anos, reformando com sensibilidade e respeito. Numa época em que os siheyuans vêm desaparecendo, esses renovadores, junto com os chineses que enriqueceram, surgem como esperança parapreservar o patrimônio. Em 1994, Liu e sua mulher se apaixonaram pelo siheyuan de um terreno de 420 m² no bairro de Xicheng, e tiveram de enfrentar desafios típicos de quem compra essa construção: decifrar as enigmáticas leis de zoneamento de Pequim e dominar a guanxi, rede de contatos fundamental para tratar com as autoridades locais. Como Liu não é cidadão chinês, esperou dois anos até obter permissão para comprar a casa. Depois, teve de submeter o projeto de reforma ao departamento de conservação da cidade - sua propriedade fica atrás do Palácio Imperial. "Após a autorização, reconstruí tijolo por tijolo", conta. A casa de 321 m² combina detalhes da era imperial com o conforto moderno (sauna, por exemplo). Alguns quarteirões a leste, no bairro de Dongcheng, o advogado australiano Tom Luckock, 33 anos, também iniciou a reforma de seu siheyuan. Ele passou três anos pesquisando até encontrar a casa de 186 m² - imóvel decrépito pelo qual pagou US$ 240 mil, comprado no nome da sogra, para contornar restrições a estrangeiros. A reforma custou US$ 85 mil e levou 18 meses, devido à obsessão de Luckock em usar materiais antigos. Tijolos numerados O assoalho foi feito de velhas portas de madeira; as pinturas de ouro no alto da porta são da era imperial. Quando os operários encontraram tijolos de 200 anos sob a parede rebocada, Luckock numerou um por um para serem recolocados no mesmo lugar. Mas a casa também conta com hidromassagem, grill e gramado no pátio. A mulher dele, Zhang, 28 anos, levou algum tempo para entender o valor do projeto do seu marido. "Morei em um siheyuan com minha avó e viver aqui me traz muitas lembranças", diz. Depois que a dona de casa inglesa Antonia Sampson e o marido, Charles, compraram um siheyuan em 2006, contrataram Antonio Ochoa, arquiteto venezuelano que viveu na China por 20 anos, para reformá-la. "Queria respeitar a arquitetura tradicional e introduzir comodidades modernas", diz ela. Ochoa concentrou-se em soluções simples para o imóvel de 130 m². A cozinha envidraçada, por exemplo, se conjuga com a sala de estar de pinho-de-riga, unida aos banheiros, closets e quartos com tatames. Para manter a privacidade e permitir que a luz do pátio penetre na casa, Ochoa instalou clarabóias no corredor e projetou janelas de correr do piso ao teto, protegidas por grades de madeira removíveis. O efeito sobre a vizinhança foi visível. "Após a obra, nosso vizinho, que vivia aqui há 50 anos, também começou a reformar o seu siheyuan", revela Antonia.