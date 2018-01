O formato do momento

Porcelanato esmaltado Six Argent, da Portobello, para piso e paredes Foto: Divulgação

Os revestimentos hexagonais se destacaram entre os lançamentos da Revestir 2015. Em porcelanatos, pastilhas e azulejos e usado em diferentes ambientes – não apenas na cozinha ou no banheiro –, o formato que lembra colmeia parece ter conquistado os arquitetos que passaram por lá. “Acredito ser um retorno a uma tradição dos ladrilhos da década de 50 e também uma fuga da onipresença dos formatos quadrados ou retangulares”, diz o arquiteto carioca Fábio Bouillet. Para Carolina Oliveira, da Triplex Arquitetura, a volumetria desse formato possibilita diversas combinações na decoração. “Esse desenho vai bem com o clássico e também com o clean, o contemporâneo e o monocromático.”