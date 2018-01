O endereço favorito

Quem imagina a casa de Pedro Herz abarrotada de livros, que imagine de novo. A cobertura de 150 m² do dono da Livraria Cultura, no centro, é um lugar de espaços abertos, sem traço de desordem. "Não sou bibliófilo", diz Pedro. "Costumo me desfazer de muitas coisas." Quando se separou, há 30 anos, Pedro morou numa casa de vila, nos Jardins. "A privacidade era restrita, ao contrário deste apartamento, onde a única obstrução visual é a Serra da Cantareira", afirma. Para refletir essa sensação de amplitude dentro do imóvel, Pedro fez uma reforma há pouco mais de dois anos, sob o comando das arquitetas Mônica Pedreira e Marisa Patrício. "O objetivo era priorizar a área social e integrar o estar com a cozinha", lembra Mônica. Assim, toda a frente do imóvel foi transformada numa sala (com a eliminação do segundo dormitório), enquanto as janelas ganharam persianas verticais (da Luxaflex, na Arthur Decor, R$ 371 o m²) e caixilhos anti-ruídos (da Esquadralum, R$ 950 o m²). Amante de música, ele instalou um sistema de sonorização ambiente que chega a todos os pontos da casa (Eloi Audiovisual, orçamento sob consulta). "Sou caseiro e gosto de ficar sozinho", revela o empresário, que costuma ir a pé da sua casa para a Sociedade de Cultura Artística, da qual é diretor secretário. Após o incêndio, em agosto, o Teatro Cultura Artística será reformado. "Vamos modernizar o imóvel, sem perder de vista as características originais", garante, referindo-se ao projeto de 1950. No apartamento, um de seus ambientes favoritos é o de leitura, equipado com a estante desenhada por Mônica Pedreira. Feita em MDF e revestida com madeira wengué, a peça foi adaptada no vão entre dois pilares. Na frente dela, uma confortável poltrona de couro que acompanha Pedro há 20 anos. "Não consigo ficar um dia sem ler", admite. É fácil explicar esse hábito. Pedro tinha 7 anos, em 1947, quando sua mãe passou a alugar títulos em alemão para a comunidade germânica em São Paulo. "Meu pai não ganhava o suficiente e dona Eva, que foi bibliotecária em Berlim antes de migrar para o Brasil, dizia que ?livro valia a pena ser lido, não comprado?", enfatiza. O negócio virou um pequeno varejo, até ser transferido para o Conjunto Nacional, em 1969, já com o nome atual. Pedro fazia de tudo na livraria, incluindo carregar caixas "no lombo". Fez também um curso de livreiro na Suíça (1959/60) e viveu um ano em Londres, onde chegou a trabalhar como locutor da rádio da BBC. No Brasil, o negócio familiar só sabe crescer - são quatro lojas em São Paulo (a do Shopping Bourbon foi inaugurada no início deste mês) e outras em Campinas, Brasília, Recife e Porto Alegre. "A Cultura pode abrir o capital, mas ainda não sei se quero isso. Gosto da independência da companhia, de não dar satisfações a ninguém", diz. Uma decisão, no entanto, já foi tomada. "Quero viajar e realizar cada vez mais", afirma Pedro, que, aos 68 anos, não perde tempo pensando em aposentadoria.