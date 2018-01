O ecletismo de Thom Filicia

.

Reportagem de Beto Abolafio

Fotos de divulgação e reprodução

Como foi sua infância?

Cresci na cidade de Syracuse, próximo de Nova York. Subia em árvores e adorava festas. Era animado e meio louquinho...

Quando a decoração surgiu em sua vida?

Mais ou menos no quarto ou quinto ano da escola. Comecei a desenhar e percebi que queria trabalhar com espaços e design de interiores. No colegial, adorava as aulas de arte, desenho e pintura. Depois estudei design na Syracuse University. Foi um milagre eu ter entrado e me formado... (risos)

Na sua opinião, quais as principais tendências da decoração, hoje, no mundo?

Tendência não é minha palavra predileta. Acho que mais poderosas hoje são a autenticidade e a personalidade. As pessoas buscam um design mais fresco e autêntico, que faça sentido onde você está.

Acho que a moda é uma coisa que todo mundo entende e uma ferramenta maravilhosa para se comunicar com a decoração e o design. Todo mundo entende os códigos, por exemplo, do formal ou do informal quando o assunto é roupa. Mas, numa casa, logo vem a pergunta: mas isso combina?

Como tem sido fazer seu programa?

Maravilhoso. Acho que vou além do design de interiores. Quando a gente entra na casa das pessoas, tem de saber de onde elas vieram, onde estão e para onde querem ir. Tem que ser honesto consigo mesmo. Por que a minha casa é diferente da sua? Sua casa tem de ter o seu estilo e não o do Ralph Lauren, por exemplo.

Como é a sua casa?

É muito parecida comigo. É moderna, mas clássica ao mesmo tempo. É atemporal. Tenho uma casa na cidade e no campo. Elas são diferentes, mas complementares.

Quais suas principais influências?

As pessoas. Quero entender quem você é e o que faz você vibrar. Isso me inspira. Quando eu sei quem você é, posso olhar ao redor e escolher coisas que se conectem com você.

FOTOS | 1. A casa de Thom Filicia ganha as páginas de seu livro ‘Thom Filicia Style’ (Atria Books). No living, ele destaca na publicação a cadeira italiana do século 19 que ganhou frescor estofada com linho atual. Além disso, há Paco, o cachorro do decorador 2. Ao lado, na sala de jantar criada por Thom Filicia, o trabalho do artista Alex Weinstein (na parede) complementa a inspiração marítima; outra referência são as cadeiras francesas com textura natural. 3 e 4. Reprodução da capa do livro do decorador e ele autografando um exemplar da obra