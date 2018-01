Nunca saem de moda

Na Europa, sobretudo na França do século 19, no auge da indústria da passamanaria, desenhos magníficos e meticulosos eram feitos para a confecção das fitas. Podiam ter motivos os mais diversos, como o dos tartans escoceses, poás, listras de cores diferentes, barrados, flores, folhas e os raros e curiosos desenhos imitando o patchwork. A fita nunca deixou de estar presente nos chapéus das damas do período, nem nas anáguas, nem nas saias, nas mangas, nos babados ou onde se pudesse fantasiá-las. Eram quilômetros e quilômetros de fitas tecidas com esmero, larguras variadas, fios coloridos se misturando a outros, desaparecendo para de novo surgir e se transformar em tufos de veludo em relevo, quadrados ou redondos, sobre fundo de cetim ou tafetá. Enroladas ou trançadas, eram usadas como detalhes nos ricos e suntuosos cortinados que decoravam as camas dos nobres e aristocratas e na ornamentação de muitas outras peças de mobiliário. E, de acordo com as cores das bandeiras dos países ou das corporações, serviam para enfeitar o peito dos militares e autoridades ao atar medalhas e condecorações. Muitos dos desenhos para fitas eram feitos com bico-de-pena, aquarela sobre lápis, goma arábica, tinta metálica e adição ocasional de pedaços de seda. Tinham de ser meticulosamente apresentados de modo que o criador de cartões, na fábrica, pudesse compreender o desenho de forma precisa. Hoje, esses preciosos desenhos geométricos são peça de museu, até porque representam uma das fórmulas mais antigas em matéria de padronagem para fitas. Foram objeto de curiosidade do holandês Piet Mondrian nos anos 40. Passam efeitos de ilusão espacial muito rigorosos, que fascinavam o pintor das geometrias. Incentivo ao luxo É secular a história da fita: uma atividade que se iniciou no século 16, no reino de Francisco I, na pequena cidade de St.Etienne e sua vizinha St.Chamond, perto de Lyon, e que teve o auge no século 17, depois que Henrique IV passou um edital recomendando que fossem plantadas em solo francês as amoreiras com o expresso intuito de estimular o cultivo do bicho-da-seda. Durante os reinos posteriores, aqueles de todos os Luíses, o design francês da fita dominou a moda na Europa. Colbert, o ministro-chefe das finanças de Luís XIV, reorganizou a economia para favorecer a produção de tudo o que fosse de luxo. A fita era, desses itens, um dos mais rentáveis. Na Inglaterra, em 1770, foi inventado um tear com tecnologia de ponta, o Dutch Engine Loom, capaz de produzir seis fitas ao mesmo tempo. As guerras napoleônicas, no entanto, exigiram mais soldados e, com isso, foram-se das fábricas os operários mais bem preparados. Não sendo mais possível produzi-las localmente, passaram a ser contrabandeadas da França. Nenhuma guerra haveria de esmorecer a sede dos ingleses pelo que fosse fashion. A mania, nesses idos de 1813, eram as fitas com bordas picotadas ou recortadas, as purl-edge e picot-edge. A ordem de produção só seria alterada caso algum monarca morresse. Seria o momento de a fita preta passar à frente das outras e aparecer seduzindo, com texturas e brilhos diversos: de cetim, veludo, barradas preto no preto, plissadas e debruadas. Como todas as histórias de sucesso, a da fita tem princípio, meio e fim. Disputas trabalhistas, a concorrência com a produção da Suíça e da Alemanha e - o que ainda vivemos na pele - as altas taxas impostas pelos Estados Unidos, fizeram acelerar a inelutável decadência. Empresas mudaram de mãos, novos grupos e técnicas de produção surgiram e, apesar de não serem hoje fabricadas nos velhos moldes, ainda há quem as faça preciosas e de alta qualidade. Se não mais podemos encontrar fitas com a mesma estampa de um tecido, criando um composé, como no retrato de Madame de Moitessier pintado por Ingres, um dos mais belos quadros da National Gallery de Londres, ainda há belas fitas sendo produzidas no mundo. E que podem ser usadas e compostas com graça e criatividade. Seja prendendo um envelope a um presente, sob um lacre, atando um documento, o guardanapo, um buquê de flores, enfeitando um bolo, o cabelo da noiva ou da daminha, virando bandeirinhas num varal, debruando lençóis, segurando um drapejado ou se transformando numa cortina de passagem de porta no lugar daquelas tão comuns de contas. E, se intercaladas, podem virar xales, almofadas, painéis, forrar biombos e se transformar em colchas de cama. Poder de sedução Tanto no Museu de Artes e da Moda de Paris como no Museu Victoria & Albert de Londres, desenhos preciosos e álbuns com mostruários de fitas ainda hoje fascinam e inspiram estudiosos e fabricantes. Na velha Inglaterra, onde nada sai de moda, pois tudo se recicla e volta de cara nova e gosto de antigamente - e onde o que é vintage encanta, pois traz em seu bojo alguma história -, Annabel Lewis fundou, em 1990, a VV Rouleaux, especializada apenas em fitas. Garimpou a Europa inteira atrás de fabricantes e hoje, quase 20 anos depois, tem um canto nas grandes lojas de departamentos, além de franqueados pelo país. Lembro, quando morava em Londres, de ali passar horas a fio fascinada com a variedade disponível e com as possibilidades que a fita engendra. Muitas vezes encontrei fitas antigas em antiquários e brechós. Difícil resistir à sedução. E difícil também não recorrer a elas na hora de fazer pacotes e de inventar decorações natalinas, como nesses dias que antecedem o Natal. (nese@estadao.com.br)