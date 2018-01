Novo Ambiente chega a São Paulo com coleções exclusivas

A loja Novo Ambiente, há 37 anos no mercado de design do Rio de Janeiro, desembarcou em São Paulo na última quinta-feira, 9, falando ‘carioquês’. Para assinalar a chegada à terra da garoa, a marca trouxe a série de mesas Construção, do arquiteto carioca Ivan Rezende.

Mesas com estrutura metálica de Ivan Rezende propõem forma de utilizar materiais construtivos como o cobogó Foto: Novo Ambiente

A criação, que recebeu menção honrosa do 21º Prêmio Salão Design, coloca materiais de construção como os tijolos em outro patamar estético. “Olhei para o universo dos operários e tive vontade de homenagear esse povo que empresta tanta beleza à nossa paisagem cultural”, conta ele.

Além de Rezende, a Novo Ambiente reservou para sua estreia a poltrona Hound-Dog, do designer e arquiteto Felipe Protti. “A peça persegue o ideal da liberdade de criação, do design visto como solução. Pensei na poltrona lançando mão de minha memória afetiva, que mescla influências dos anos 50 e 70 com conceitos mais atuais”, explica.