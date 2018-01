Nova configuração

Reforma da GF Projetos em apartamento nos Jardins Foto: Divulgação

Em um prédio antigo na região dos Jardins, em São Paulo, este apartamento de 185 m² passou por uma grande reforma para ser o novo lar de uma jovem estudante. Por ter a planta original bastante segmentada, seria preciso derrubar paredes e reconfigurar todos os ambientes para que o lugar ficasse como ela queria: claro, com espaços integrados e perfeito para receber os amigos.

“Demolimos praticamente todo o apartamento e construímos um novo, que pouco tem a ver com o original. A questão não era apenas trocar revestimentos e trazer coisas novas, mas sim, mudar totalmente a ordem das coisas, para que aquele imóvel antigo se transformasse em algo apropriado para uma menina de 20 anos”, diz a arquiteta Gabrielle Fuzinato, do GF Projetos, responsável pelo projeto.

Na área social, a parede da antiga cozinha foi derrubada, para dar lugar a uma cozinha mais compacta e moderna, com portas de correr que a integram à ilha equipada com baquetas que fica na sala. Para que tudo ficasse mais acolhedor, a arquiteta optou por colocar um painel de madeira freijó nessa área. “A madeira é um recurso de decoração que sempre funciona para deixar o ambiente mais quente, principalmente quando colocada na parede”, explica.

Como na planta antiga o apartamento contava com três quartos, um deles foi transformado em escritório, e já que a moradora fazia questão de ter ambientes integrados, ele é separado da sala apenas por um degrau e portas vazadas de correr, que só ficam fechadas quando necessário. Na área íntima do apartamento, a nova suíte principal ganhou closet e um banco na janela, onde a proprietária gosta de deitar para ler e conversar com as amigas. E como o banheiro é grande, coube tudo o que a moradora queria: um box grande, uma pia esculpida e uma penteadeira. “A cliente queria ter um certo ar moderninho em alguns detalhes, mas também fazia questão de ter um ambiente bem acolhedor. O azul que escolhemos para a parede do living faz parte desta ideia, acho que funcionou.”