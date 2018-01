Nossa Senhora do Design

.

Reportagem de Marcelo Lima

Foto de Ernesto Rodrigues

Marva na cadeira Barcelona reinventada pelo brasileiro Wagner Arechella, designer apresentado por ela na edição de 2004 do Salão Satélite. Ela usa pulseiras feitas pelo arquiteto e designer italiano Gaetano Pesce

Difícil ficar indiferente à presença da americana Marva Griffin Wilshire. Dona de uma elegância genuína, muito bem cultivada em seus quase 15 anos de Milão, ela aparenta ser aquele tipo de pessoa a quem tudo interessa. Também, pudera. Diretora de relações de mídia internacional do Salão do Móvel de Milão e membro do Conselho de Design e Arquitetura do MoMA, em Nova York, ela dá a impressão de estar sempre à caça de novidades para compor o elenco de seu Salão Satélite, uma plataforma de lançamento para jovens designers de todo o mundo.

Em visita à Cod, loja recém-inaugurada em São Paulo, ela falou com o Casa& sobre juventude e design.

Do que depende hoje o sucesso de um profissional no mercado internacional de design?

Além de fazer da inovação um dado permanente a seus projetos, uma noção de marketing pessoal é necessária. E, claro, uma boa dose de sorte. Sem ela não se vai muito longe.

O que representa para um jovem designer tomar parte do Salão Satélite?

A oportunidade de vivenciar todos os elos do sistema design: não apenas a produção, mas também a veiculação de seus produtos – o que é tão importante quanto.

O que é preciso para que um projeto salte a seus olhos?

Antes de qualquer coisa, que seja inovador. E depois, que saiba sustentar, em todas as fases de sua construção, esse princípio. E se for esteticamente interessante, aí se torna irresistível.

Existe algo em especial que caracterize o trabalho dos designers brasileiros?

Sem dúvida. São dados muitas vezes subjetivos, nem sempre claros para vocês: a sensualidade do desenho, o padrão de organização anárquico, quase insólito, a inspiração na natureza.

O Salão do Móvel de Milão completa 50 anos em 2010. O que ainda faz da cidade um foco de atração para designers de todo o mundo?

Seria simplificar demais falar apenas da poderosa indústria local. Na verdade, ela só é o que é em função de outras características que lhe dão sustentação e estrutura. É o caso da tradição artesanal aplicada e do mercado editorial lá instalados. Mas fato é que Milão ainda é o único lugar do mundo onde o sistema design pode ser vivido em sua totalidade.

O que você pensa do discurso das tendências? Da necessidade de os consumidores se sentirem sempre atualizados em seu modo de viver?

Essa é uma referência que vem da moda. E como o design está cada vez mais conectado a ela, vamos continuar atentos. Nesse sentido, eu diria que o uso da cor – em oposição ao branco, ao preto e às tonalidades neutras – é hoje a grande tendência. Até mesmo o estilista Giorgio Armani, que atravessou décadas na neutralidade, hoje exibe vitrines multicoloridas. Porém, no design, o mais importante não são as tendências, mas sim as direções: um conjunto de procedimentos que definem o padrão de produção. E não restam dúvidas: o caminho é rumo à sustentabilidade.