No Tom da horta

> Na casa de campo da família da arquiteta Fernanda Pinto Coelho, em Bragança Paulista (a 90 km de SP), as paredes da cozinha são berinjela. O tom foi escolhido não apenas por conferir sofisticação ao ambiente. "Sou ligada em alimentação saudável, temos uma horta com diversos legumes e muitos são dessa cor, como o repolho roxo e a própria berinjela, que dá uma flor linda", diz Fernanda. Ela e Simone Meirelles, sua sócia, projetaram duas cozinhas na residência: uma grande e funcional para as tarefas do dia a dia e outra que é um espaço gourmet integrado à área social. "O local tem um visual chique e cores escuras", diz a profissional. "Gosto do contraste dos armários pretos com o piso de madeira de demolição." Nos armários foi usado MDF revestido de laminado brilhante (da Elgin Cuisine, orçamento sob consulta) e no piso, peroba rústica (da Ouro Velho, R$ 230 o m² colocado). Tábuas da mesma madeira servem de rodapé. "O acabamento começa na base dos gabinetes e funciona como um prolongamento do piso. Os armários ganham aparência mais leve e o conjunto fica harmonioso", diz a arquiteta. Fernanda também investiu em utilitários diferenciados, caso da geladeira tipo balcão frigorífico para cervejas e refrigerantes (Steel Cozinhas Industriais, preço sob consulta), da máquina de gelo e da minicave (Viking). "Paulo, meu marido, queria que a cozinha funcionasse também como um bar, facilitando o acesso das visitas às bebidas", explica. Comida natural Formada na Faculdade de Belas Artes, essa paulistana de 38 anos adora inventar pratos (para o Casa&, ela detalha a receita de codorna e macarrão japonês de arroz) e tem uma relação antiga com a culinária. "Minha avó paterna, que veio de Dijon para dar aulas de francês no Brasil, casou-se aqui e transmitiu seu gosto pela comida ao meu pai", lembra. "Mamãe, que foi campeã de esqui na neve, sempre teve consciência da boa nutrição." Justamente por influência materna, Fernanda consome arroz integral desde os 12 anos . "Invisto no meu bem-estar. Consumo poucas frituras, como embutidos com moderação." No fim de semana, a arquiteta procura fazer com que os filhos participem das atividades culinárias, daí a decisão de ter aberto o espaço gourmet para o living. O ambiente de 22 m² também está integrado à natureza graças à janela com batentes de madeira cumaru (Agai Artesanato em Madeira, orçamento sob consulta), com vista para o bosque. Em contraponto ao cenário natural, spots de teto automatizados (da Puntoluce) garantem o "clima cenográfico" no interior da cozinha. O ambiente, por sinal, explora a presença dos elementos naturais nos acessórios. Exemplos são os hashis (pauzinhos) de bambu usados para misturar, pinçar e comer alimentos (na Marukai, a partir de R$ 3,50 o pacote com 50) e a jarra de vidro de contornos orgânicos (modelo italiano Aurum, na Camicado, cerca de R$ 225,90) - um toque de elegância inspirada na natureza. Codorna com macarrão japonês de arroz Ingredientes 4 codornas limpas e temperadas com sal e limão 100 g de macarrão de arroz tipo Bifum 2 cenouras 1/2 brócolis cortado 1 pimentão amarelo 1/2 xícara de salsinha picada 1 cebola pequena ralada 1 cebola cortada em cubos 1 tomate maduro sem pele e picado 2 dentes de alho picado Sal e shoyu a gosto Castanha de caju a gosto Modo de Preparo Frite as codornas com o alho e a cebola ralada até dourarem dos dois lados. Acrescente o tomate, tempere com sal e shoyu e adicione 1/2 litro de água. Tampe a panela e cozinhe as aves por cerca de meia hora. Desosse e reserve as codornas e guarde o caldo que ficou na panela. No fogo baixo, refogue a cebola em cubos até dourar. Em seguida, coloque a cenoura e o brócolis, mas cuide para que não fiquem moles. Acrescente o molho da codorna e coloque o macarrão. Mexa constantemente, por cerca de 2 minutos, para que não grude, pois essa massa cozinha rapidamente. Após escorrer a massa, adicione as codornas, a salsinha e salpique com a castanha de caju. Sirva em prato decorado com folhas de almeirão.