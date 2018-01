No tom certo

Busca de referências, testes e misturas são rotina para quem pretende mudar a cor de um ambiente e quer encontrar o tom que se encaixará perfeitamente no projeto. Para evitar que os clientes tenham uma decepção com o produto final, as principais marcas de tintas investem em ferramentas digitais que simulam como determinada coloração ficará no ambiente. Em versões para smartphone e tablet, esses programas permitem que se tire a foto de um espaço de casa para que o teste seja mais real.

É importante lembrar que a fidelidade das cores depende de configurações do monitor e, no caso de fotografias tiradas pelo usuário, da qualidade da imagem, iluminação e horário em que a foto foi feita. Por isso, as marcas recomendam que o uso nos simuladores não substitua a visita à loja. Confira a seguir o que algumas das principais empresas do mercado nacional oferecem como ajuda para a escolha da cor ideal.

O aplicativo Visualizer, da Coral, permite que o usuário se mova no cômodo e observe o tom em cada contexto em tempo real, por meio da tecnologia de realidade aumentada. “Você pode considerar a iluminação natural ou indireta que estiver incidindo sobre o local naquele momento”, diz Renato Panzuto, gerente de ativação e colour marketing da Tintas Coral. A dica para garantir a fidelidade dos tons é tirar fotos amplas, durante o dia ou com iluminação ambiente normal – sem o uso do flash.

No site da Ibratin é possível pintar paredes em modelos preestabelecidos ou carregar a fotos de sua casa e selecionar a área a ser pintada – nesta opção é preciso atenção, pois a cor preenche, além das paredes, portas e móveis. “É uma ferramenta para facilitar a vida dos clientes que têm dificuldade de visualizar o produto acabado”, explica Dijan de Barros, gerente de vendas da empresa.

A ferramenta da Lukscolor foi criada com a intenção de auxiliar com questões de amplitude e luminosidade provocadas por uma determinada cor. “O simulador ajuda a decidir sobre o tom a ser utilizado, mas deve ser considerado apenas como referência quanto à tonalidade”, avisa a estilista de cores da marca, Deise Melo.

Usando imagens padrão, a ferramenta online da Sherwin-Williams tem a pretensão de apresentar novas cores aos clientes. “São muitas cores disponíveis e, às vezes, o consumidor não tem ideia dessa variedade”, diz Patrícia Fecci, gerente de marketing da empresa. “As pessoas utilizam muito o branco por medo de errar e o aplicativo estimula o uso de outras colorações.”

No site da Suvinil é possível testar cores em imagens oferecidas e em fotos próprias, visualizando corres separadas por famílias e tipos de aplicação, como madeira, metal e alvenaria. “O simulador também faz alteração de tons e tamanho de objetos decorativos e comparação de duas simulações na mesma tela”, explica Romeu Escolastico Neto, coordenador de relacionamento da marca. O aplicativo Crie Suvinil, para tablets e smartphones, promete maior fidelidade, pois permite visualizar como a cor escolhida ficará com incidência de luz natural, diferentes tipos de lâmpadas e até sombras.

/ Mariana Naviskas