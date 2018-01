No primeiro imóvel do casal, decoração aposta na informalidade

O grande living com ambientes integrados no apartamento com projeto de José Ricardo Basiches Foto: Ricardo Bassetti/Divulgação

Orçamento enxuto e urgência na conclusão das obras são duas realidades frequentemente vivenciadas por jovens casais às voltas com seu primeiro apartamento. Contornar essas restrições, e ainda assim conferir uma forte identidade aos interiores deste imóvel de 200 m², foi o desafio enfrentado pelo arquiteto José Ricardo Basiches na elaboração deste projeto.

“Minha intenção foi dar uma leitura jovem ao desenho do apartamento. Atender a um tipo de morador para quem tanto interessa, em alguns momentos, receber bem os amigos como, em outros, desfrutar de total intimidade. Procurei me ater a todos os detalhes para criar essa sintonia”, afirma ele.

Dessa forma, ainda que tenha concentrado toda a ação no desenho do living – pouco ou quase nada foi alterado na área das suítes –, o arquiteto procurou preservar uma certa divisão de áreas. Como ao posicionar uma mesa frente à adega, sugerindo um bar. Ou ao dissimular o escritório atrás do sofá.

Como não poderia deixar de ser, em se tratando de um casal que vive rodeado de amigos, a área social, onde convivem cozinha, living e varanda gourmet, ocupou a maior parte do apartamento. “Por uma questão de praticidade, para eles era muito importante contar com uma ligação direta entre a cozinha e o espaço gourmet”, conta o arquiteto.

Assim, sem recorrer a portas ou divisórias, Basiches decidiu interligar os dois ambientes por meio de um móvel que começa como bancada de apoio e termina como mesa de jantar, avançando em direção ao living. “Ele tanto pode dar suporte a um churrasco em família como a um jantar a dois”, explica.

Abaixo dele, um banco se prolonga por toda a extensão da parede principal, garantindo, além de assentos extras para acomodar eventuais convidados, uma estante repleta de nichos, pronta para armazenar e exibir os mais diferentes tipos de objetos.

“Acredito que a escolha de um único tipo de revestimento para aplicação no piso e nas paredes colaborou muito para a atmosfera de integração que se desfruta por lá”, afirma Basiches, que optou por uma resina sem rejuntes, com textura e tonalidade que se aproximam do concreto para dar conta da tarefa.

Segundo ele, ao mesmo tempo em que ofereceu um aspecto despojado à decoração, o acabamento abriu espaço para o uso de cores mais vibrantes nos móveis e acessórios. Por exemplo, um sofá exibindo uma irreverente tonalidade roxa. Ou ainda acessórios em tons de amarelo intenso – móveis, quadros e esculturas –, que, vez por outra, pontuam o ambiente.

Em outra pequena ousadia, o volume determinado pelo lavabo, que na planta original invadia a área social, foi totalmente incorporado ao ambiente. “Revestimos o bloco de alvenaria com papel de parede imitando madeira de demolição. Fizemos, assim, com que ele se transformasse em uma gigantesca caixa. Ficou leve e divertido. Exatamente como meus clientes esperavam”, considera o arquiteto.