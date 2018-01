Natal de gala

O artista visual norte-americano Jeff Leatham Foto: divulgação

Reverenciado em todo o mundo pela ousadia de suas criações, além de sua estrelada lista de clientes, o artista visual Jeff Leatham – sim, apesar de adorar flores, ele prefere não ser identificado como florista – é a estrela maior da decoração criada para o Natal 2014 do shopping JK Iguatemi, em São Paulo. Uma instalação com imensas bolas de Natal, dois pinheiros esculturais de espelho e centenas de flores amarílis escarlates dispostas em uma colossal pirâmide dourada. Um cenário de gala, já aberto à visitação, onde ele falou ao Casa

É a primeira vez que executa a decoração de Natal para um shopping. Como foi a experiência?

De fato, nunca havia trabalhado em um centro comercial, muito menos em um espaço com características tão especiais quanto esse. Talvez por isso eu tenha me sentido tão motivado. Em se tratando do JK, a função shopping, digamos assim, não se sobrepõe à experiência de desfrutar de uma atmosfera arejada, clara, com amplo pé-direito. Tudo de melhor que a boa arquitetura pode proporcionar. Foram esses os aspectos que procurei ressaltar no projeto.

Pinheiros de espelho compõem a decoração de Natal do shopping JK Iguatemi. Projeto Jeff Leatham Foto: divulgação

Como diretor artístico do hotel George V, em Paris, o senhor já foi nomeado três vezes o melhor florista da Europa. A que atribui tal distinção?

Acredito, sinceramente, que por não trabalhar apenas com flores nas minhas ambientações. Elas estão lá e sempre estarão, sem dúvida. Mas sempre considerei fundamental agregar elementos artísticos a meus projetos. Me interesso tanto por flores quanto por fotografia, arquitetura e escultura. Gosto delas, claro. Mas as admiro sobretudo por sua cor, textura e volume. Pelo resultado plástico, enfim, que elas podem agregar a minhas criações.

Falando delas, digo das flores, o senhor tem suas predileções?

Sim, como todo mundo, aliás. Se eu tivesse que escolher uma seria a magnólia. Gosto muito também de rosas. Em todos os seus formatos e cores, especialmente nos buquês. Muitos consideram as orquídeas flores sensuais. Eu não. Para mim, elas podem até ser muito sexy, mas sensuais mesmo são as rosas.