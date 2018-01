Natal barato

Ainda é dezembro e o mercado está superaquecido com as compras de Natal. Ainda assim, algumas lojas já fazem promoção. A Raízes Design, especializada em móveis, objetos e revestimentos de madeira de demolição e reflorestamento, por exemplo, promete manter a liquidação até 31 de janeiro. A Corporação de Ofícios faz venda especial na sua nova loja, na Vila Olímpia, até o dia 24. Também estão com promoções a Fort House (até o fim de fevereiro), a DKZA (até o próximo domingo), a Casamatriz/Tecer (até o dia 15), a MMartan (até o dia 25) e a Fibra Móveis (até o fim de janeiro). Em todas as lojas, os descontos vão de 25% a 60%.

1 - Kit Belle des Champs para cama, com nove peças, por R$ 799, na MMartan

2 - Aparador Cambridge, de madeira de demolição: de R$ 2.870 por R$ 1.430, na Raízes Design

3 - Poltrona Malta: de R$ 5.980 por R$4.580, da Casamatriz/Tecer

4 - Poltrona Israel, com estrutura de alumínio e acabamento de fibra de bananeira: de R$ 1.230 por R$ 890, na Fibra Móveis

5- Vela Marmita, de R$ 58 por R$ 29, na Corporação de Ofícios

