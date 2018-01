Nada a perder

Armários instalados na parede e gaveteiro móvel equipam a bancada Foto: MCA Estúdio/Divulgação

Um jovem estudante de direito precisava de um cantinho para estudar e guardar sua coleção de miniaturas de carro. A solução encontrada pela arquiteta Leila Dionizios, responsável pelo projeto, foi criar mobiliário sob medida para um dos cantos do quarto do rapaz. “Como usa um notebook compacto, a mesa não precisaria ser muito profunda. O gaveteiro, com rodízios, possibilita mobilidade e serve também para organizar documentos e acessórios”, diz a arquiteta.

A iluminação foi embutida na marcenaria, com vidro leitoso, iluminado com tubular de LED. O painel de TV, ao lado da bancada de estudos, além de ser funcional, esconde a entrada do banheiro. “O espaço segue o padrão clean presente no resto do apartamento. A coleção, exposta em um nicho, dá um toque divertido ao ambiente.”