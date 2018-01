Daniela Cecchini e Elaine Landulfo, responsáveis pela Craft Design Foto: Marcelo Lima

Elas estão à frente das quatro maiores feiras de utilitários, presentes e artigos de design e decoração da cidade. Juntas, as feiras organizadas por Cecilia Rima, da Abup Show, Elaine Landulfo e Daniela Cecchini, da Craft Design, Solange Lucas, da Gift Fair, e Marisa Ota, da Paralela Gift, movimentam milhões de reais a cada edição. Revelam talentos e antecipam, duas vezes por ano, as novidades que prometem redesenhar vitrines e casas. Com a palavra, as organizadoras.

Quais são os pontos altos de sua feira?

Cecilia Rima:Acredito que nosso mix de expositores. São 114 no total, com artigos que vão de presentes a móveis.

Elaine Landulfo:Não foram poucos os talentos que revelamos. Investir no novo sempre foi nosso maior diferencial.

Solange Lucas:Atuamos no atacado e no varejo, apresentando lançamentos produzidos tanto pela grande indústria quanto pelos pequenos artesãos.

Marisa Ota:Apostamos no design autoral, na criação brasileira. Ao contrário de priorizar o importado, na nossa feira procuramos criar condições para que o independente se mostre e ganhe mercado.

Cecilia Rima, diretora executiva da feira Abup Show Foto: Marcelo Lima

Quais foram as novidades da última edição?

CR:A madeira está em alta, aparecendo com força também nos objetos. Bambu e silicone são outros dois materiais em evidência: além de resistentes ao calor, são mais leves e bastante versáteis.

EL:O Espaço Coletivo, um local especialmente projetado para apresentar as criações da nova geração de designers.

SL:Os objetos estão visivelmente mais divertidos. Formas geométricas, grafismos, estampas tropicais, formatos de animais estão por toda a parte. Tudo em nome do lúdico.

MO:Percebo que propostas mais conceituais começam a ganhar relevância aos olhos do consumidor. Objetos que sugerem frescor, novidade, mudanças de hábito, enfim, estão na ordem do dia.

Marisa Ota, criadora da Paralela Foto: Marcelo Lima

Em uma palavra, o que pede o momento atual?

CR:Oriente.

EL: Talento.

SL: Decoração.

MO: Autenticidade.