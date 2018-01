Na fronteira com a arte

Arte contemporânea toma forma nos objetos decorativos da Design Miami Foto: Marcelo Lima/Estadão

Sofás ate então nunca imaginados, luminárias que interagem com o usuário, objetos de arte disfarçados de utensílios domésticos. A Design Miami, a principal feira de design das Américas chega à sua 13ª edicção cheia de novas ideias.

Dedicada sim a sérios colecionadores de todo o continente, mas também a quem está interessado em explorar e, sobretudo, conhecer os rumos da criação contemporânea na área, a mostra apresenta um acervo de 32 galerias internacionais.

Como foco, produtos one off, ou, em outras palavras, produzidos como peças únicas ou em pequenas séries. Em sua segunda participação, a carioca Memo, Mercado Moderno, representa o Brasil com uma seleção que vai de originais dos Campanas a atualidades de Leo Capote.

Dessa forma, afinada com o espírito da Art Basel, a feira de arte que acontece em Miami paralelamente à de design, a vertente artística dos profissionais se sobressai e o resultado surge na forma de peças inusitadas, de design intrigante e desafiador. Como você confere nesta galeria e, mais adiante, no nosso especial Miami, que chega às bancas no dia 17: