Museu do design - O Estado de S.Paulo















Peças conceituais fazem parte do dia a dia da loja A Lot Of, acostumados a descobrir – e viver entre – relíquias Reportagem de Julia Contier Produção de Maria Regina Notolini Fotos de Zeca Wittner A sala de jantar tem mesa Saarinen e cadeiras de policarbonato. Ao fundo, telas de Mauricio Nogueira Lima, Antonio Poteiro, Paulo Pasta e Tarsila do Amaral

Desde 2000, quando expôs pela primeira vez no Salão do Móvel de Milão, Pedro Franco refinou o olhar. Hoje procura não só tendências, mas também novas apostas, a fim de democratizar o design. "Nessas viagens, sempre garimpo uma peça ou faço um registro fotográfico. O importante é trazer uma lembrança e ver quais são as novidades", conta.

No apartamento onde mora, nos Jardins, cada peça tem uma história. Logo ao entrar, o visitante é recebido por um grafite de Rui Amaral, que, segundo Pedro, representa o modo cordial com que o casal recebe os amigos. E, durante o "passeio", pode-se perceber que muitos dos objetos não têm apenas história, mas alto valor afetivo. Alguns são obras de amigos, como o arquiteto Nadir Mezerani e os artistas Roberto Lerner e Pedro Paulo Mendes.

Veja também:

Galeria com fotos da A Lot Of

COZINHA, ÁREA SOCIAL

Equipada com eletrodomésticos industriais, o espaço gourmet funciona como um pequeno lounge adaptado para encontros informais e gastronômicos – embalados pelos dotes culinários de Flávia. "Colocamos algumas obras, como um quadro de Rui Amaral, um chapéu trazido da Tailândia e a fruteira Centopeia, do grupo DesfiacocO d.e.s.i.g.n.. O balcão americano se integra ao corredor que leva à sala de jantar.

Campana durante um ano no Mube, há 10 anos, e que mudou minha vida", conta.

Em contraponto aos objetos de designer, o grafite de Rui Amaral, no hall de entrada, rompe com a sensação de continuidade, demarcando a transição entre a área social e a área privativa. A meio caminho entre o espaço gourmet e a sala, o quarto de hóspedes abriga uma coleção de brinquedos de Flávia, como a coleção de matrioskas russas trazidas de São Petesburgo, e retratos dos fotógrafos Mariana Fogaça e Two Lenses.

No quarto do casal, os detalhes fazem toda a diferença, como o pendente da Artemide, de papel recortado a laser, trazido de uma das tantas viagens do casal. Juntos há mais de dez anos, eles confidenciam o segredo da decoração do apartamento: "Enquanto um entende de design de produtos, o outro de designer de interiores".