Museu da Casa Brasileira divulga vencedores de seu prêmio anual de design

Menção honrosa para a luminária Ani, na categoria Iluminação Foto: Divulgação

Simplicidade e elegância sim. Mas sem esquecer do dinamismo e da funcionalidade. Foi essa a receita do sucesso dos vencedores do 29.° Prêmio Design MCB, anunciados na quinta-feira. Realizada desde 1986 pelo Museu da Casa Brasileira, a premiação é uma das mais conceituadas do País.

Este ano foram 532 os inscritos em oito categorias, incluindo mobiliário e iluminação. Como critérios de avaliação, contam pontos a adequação ao mercado e ao público alvo, qualidade e segurança, além de originalidade e viabilidade. Para o coordenador do júri, o arquiteto Artur Mausbach, o protagonismo das luminárias entre as propostas foi um dos principais diferenciais do concurso este ano. “Elas estão cada vez mais atraentes, se tornando as estrelas dos ambientes.”

Entre os móveis, a madeira continua em alta. “A quantidade de móveis que envolve marcenaria é muito grande”, afirma Mausbach, pontuando a predileção pela madeira e por processos mais artesanais de produção. Os projetos premiados estarão em exposição no museu, a partir do dia 26 de novembro. KARINA MENEZES, ESPECIAL PARA O ESTADO