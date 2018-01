Mudando com a estação

O costume vem de longe. Mais precisamente do Japão, onde o fluir do tempo é observado com rigor, sobretudo no que diz respeito às mudanças de estações. Por lá, tal qual o guarda-roupa, os interiores domésticos também se renovam para se adaptar às mudanças do clima e da paisagem. Receita ideal para bem receber o outono, a estação que agora se inicia. Temporada de renovação, de tons esmaecidos e vontade de ficar em casa. Inspirado na tradição nipônica - mas de olho no morar brasileiro -, Casa& dá a sua versão das estações do ano aplicadas à decoração. Como ponto de partida, o sofá convencional, revestido com capa de algodão, e a mesa de centro retangular, com estrutura cromada e tampo de madeira com dois tipos de acabamentos laqueados. Elementos comuns às intervenções, a escolha de um tema alusivo a cada estação para a aplicação de adesivo na parede central - mural no verão, afresco no outono, papel de parede no inverno e ilustração na primavera - e a definição de um ou no máximo dois tons dominantes, para colorir tapetes, almofadas e mantas. Por fim, dois ingredientes essenciais: a opção por poucos e bons acessórios, de texturas contrastantes, e o cuidado com a iluminação, quente ou ligeiramente fria. Pontual ou difusa, é ela que vai sugerir a atmosfera de cada estação. Entre no clima você também. Versão Primavera Versão Verão Versão Outono Versão Inverno