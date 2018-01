Para o paulistano Rodrigo Almeida, o papel do designer não é só o de criar produtos. Mas o de impregnar os objetos de informação. De propor ideias que possam se propagar. Não surpreende, portanto, seu compromisso assumido com o design de peças únicas ou de pequenas séries. Uma produção mais afeita ao aprofundamento de suas questões conceituais.

“Ao criar, ouso ir além da funcionalidade ou de meros critérios de adequação ao mercado”, pontua Almeida, que apresentou na última edição da feira Made, no mês passado, quatro novas poltronas desenhadas para a Galeria Legado: duas com peças recicladas de jacarandá; as outras, com componentes de mogno. “Me interessa o que ainda precisa ser inventado”, resumiu ao Casa.

Sua recente coleção se aproxima de maneira sensível da tradição modernista do móvel brasileiro. Pensou em algum tipo de resgate?

Prefiro pensar que refiz o percurso histórico que levou ao móvel modernista. Por esse motivo, a linha se chama Construtivista: uma homenagem ao construtivismo russo que influenciou a Bauhaus e, depois, o nosso modernismo. Senti a necessidade de refazer esse caminho para não correr o risco de redesenhar um móvel com influência escandinava. Não queria ser óbvio.

Seu trabalho sempre se caracterizou pela aglutinação de componentes. Como isso se deu nessas poltronas, trabalhando com um único material, a madeira?

De fato, se olharmos em retrospectiva, as sobreposições são recorrentes em meu trabalho, mas já há algum tempo venho procurando fundir todas as camadas em busca de uma unidade. O que não significa que esteja abrindo mão de compor móveis ‘mestiços’, como acredito ser nossa cultura. Da concepção às matérias-primas – jacarandá e mogno –, a coleção Construtivista é um bom exemplo desse tipo de fusão.

Acredita que possa existir uma terceira via para o móvel de autor que não seja a da produção em série ou em peças únicas?

Acredito que o grande desafio do design é se tornar desejável para um maior número de pessoas. Do modo como ele vem sendo veiculado, no entanto, sua penetração é baixa e isso não só por aqui. As edições limitadas e as peças únicas se tornaram uma maneira viável de levar ao mercado projetos que, de outra forma, não teriam essa possibilidade. É uma saída para designers como eu criarem, produzirem e proporem suas ideias. Acredito que no futuro os designers serão vistos como criadores assinando suas coleções, tal como acontece na moda.