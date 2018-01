Móveis em derretimento

A instalação Ice Thining, da Swarovski, montada no recinto da Design Miami Foto: divulgação

Em sua nona participação consecutiva na Design Miami, a fabricante austríaca de cristais Swarovski encomendou ao estúdio do arquiteto americano MacArthur Fellow Jeanne Gang, baseado em Chicago e em Nova York, a missão de criar um espaço educativo, capaz de abordar de forma direta um dos temas mais delicados que vêm afetando o planeta: as consequências das alterações climáticas.

Tendo como pano de fundo os registros fotográficos do também americano James Balog – especialista em fotografar áreas do planeta sujeitas a riscos de todos os tipos –, a instalação concebida pela dupla, batizada de Ice Thining (em livre tradução, encolhendo o gelo), sugeria o derretimento da calota polar por meio de um conjunto de três grandes mesas, cada uma simulando um bloco de gelo em derretimento e exibindo em suas crateras composições com os cristais da marca. Tudo devidamente emoldurado por reproduções gigantes das fotografias de Balog, recentemente produzidas em regiões polares.

Segundo Nadja Swarovski, presidente do conselho executivo da empresa, a ideia foi delimitar um território no qual os visitantes da mostra pudessem refletir sobre as implicações ligadas ao derretimento acelerado do gelo. “O trabalho me surpreendeu por sua força. Por ser capaz de captar tão bem a beleza das geleiras ameaçadas da Terra. E me fez pensar uma vez mais na urgência que temos de tratar desse assunto”, disse.