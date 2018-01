Mostra reúne trabalhos de Ivan Serpa e Jorge Zalszupin

De Ivan Serpa, Sem Título: nanquim e guache sobre cartão, de 1953, e carrinho de chá de Jorge Zalszupin Foto: Ding Musa/Divulgação

Até onde se sabe, o carioca Ivan Serpa e o polonês radicado no Brasil Jorge Zalszupin nunca se conheceram. Já as telas do artista plástico e os móveis do designer, produzidos entre as décadas de 1950 e 1970, têm encontro marcado até 4 de dezembro, na Galeria Bergamin & Gomide, nos Jardins. De forma despretensiosa, Serpa + Zalszupin, exposição sob a curadoria de Thiago Gomide, apresenta 25 trabalhos de Serpa, entre pinturas e desenhos, lado a lado com 17 móveis criados por Zalszupin. Como objetivo primordial, investigar possíveis pontos de convergência entre a obra dos dois. A conferir.