Mostra Design Miami chega aos 10 anos

O espaço da galeria Carwan, de Beirute. Em destaque, os lustres articulados do arquiteto Vincenzo de Cotiis Foto: James Harris/Divulgação

Há exatos dez anos, uma mostra de design organizada em torno da já então consagrada Art Basel – feira de arte anual – acontecia pela primeira vez em Miami, lançando luzes sobre um fenômeno à época em acelerada expansão: o colecionismo de móveis e objetos decorativos. Sobretudo daqueles produzidos a partir da segunda metade do século 20, na fase áurea do modernismo.

Não que, a rigor, o hábito de colecionar peças de mobiliário e objetos de decoração do período fosse algo propriamente novo. Mas, mesmo aos olhos de um público exigente, a seleção afinada de galerias especializadas, recrutada em quatro continentes, surpreendia por sua originalidade. Lado a lado com as históricas, era possível conhecer peças únicas, ou de tiragem limitada, produzidas por grandes nomes do design.

“Com apenas uma década de vida, o evento apresentou ao grande público a obra de designers do século 20 até então pouco conhecidos no mercado internacional. Além disso, aos olhos dos colecionadores, vem cumprindo o importante papel de chancelar a produção mais recente”, comenta, com propriedade, o americano Rodman Prickman, ele próprio colecionador, além de atual diretor executivo da mostra, realizada no início deste mês.

Fiel a seu DNA, porém, a Design Miami continua sendo uma feira avessa à apresentação de produtos feitos em grande escala – com exceção da produção veiculada por alguns de seus patrocinadores. Muito menos aberta a novas participações: criteriosamente selecionadas, as galerias só podem tomar parte da mostra mediante convite da curadoria (na edição inaugural foram 11; hoje, somam 35).

Nem por isso, no entanto, sua contribuição para a cultura do design pode ser subestimada. Na Design Miami, sem falsos pudores, o que se oferece – e o que se procura – é o único e o exclusivo. Traduzido, em termos de design, isso significa tanto peças originais assinadas por mestres como Ettore Sottsass ou Jean Prouvé, quanto outras mais atuais e de concepção complexa. Como a Taj Mahal, mesa fundida de bronze que ilustra nossa capa e leva a assinatura dos holandeses Nynke Tynagel e Job Smeets, do Studio Job.

Desenvolvido em colaboração com Loïc Le Gaillard e Julien Lombrail, fundadores da Carpenters Gallery, de Londres, presente na Design Miami desde a primeira edição, o móvel integra a linha Landmark, na qual edifícios históricos como o Big Ben e a Torre Eiffel aparecem convertidos – ou melhor, subvertidos – em móveis e luminárias.

“O olhar original dos designers ao enfocar todos esses ícones a partir de um ponto de vista vulnerável, explodido ou mesmo reducionista, além é claro da sua própria materialidade, é o aspecto que mais tem atraído os colecionadores”, afirmou Le Gaillard, ao justificar os preços, na casa das centenas de milhares de dólares, em que se situam tais criações.

“Não se trata, claro, de um móvel acessível para a maioria dos nossos visitantes, mas o conhecimento acumulado no seu desenvolvimento fica. E, com certeza, vai inspirar outros trabalhos do Studio Job”, pondera Primack.

Os monumentais móveis de bronze da série Landmark, do Studio Job, na galeria Carpenters Workshop, de Londres Foto: James Harris/Divulgação

Mais um cofundador do The Pirate Bay deixa a prisão Fredik Neij é o segundo dos três fundadores condenados a deixar a prisão na Suécia REUTERS Os fundadores Fredik Neij, à esquerda; ao lado de Gottfrid Svartholm (ainda preso) e Peter Sunde Os fundadores Fredik Neij, à esquerda; ao lado de Gottfrid Svartholm (ainda preso) e Peter Sunde Mais um dos membros fundadores do The Pirate Bay concluiu sua pena na prisão e se encontra em liberdade. Fredik Neij foi detido em novembro do ano passado por autoridades na Tailândia e transferido para a Suécia, onde foi mantido preso, em Skänninge. Matéria de capa Mostra Design Miami chega aos 10 anos

Mostra Design Miami chega aos 10 anos lendo Mais um cofundador do The Pirate Bay deixa a prisão O programador de 37 anos cumpriu dois terços da sentença e foi libertado. Fredik Neij tem esposa e filhos em Laos, país do sudeste asiático, para onde deve retornar. Neij foi condenado em 2012 após anos de briga judicial acusado de desrespeito à lei de direitos de propriedade intelectual, ao lado de Gottfrid Svartholm Warg e Peter Sunde, também fundadores do site. Warg obteve a condenação mais longa, de três anos e meio. Peter Sunde, preso no ano passado, foi libertado em novembro e veio ao Brasil em abril para um evento sobre criptografia e privacidade. Ao site TorrentFreak, um membro da família de Neij enviou fotos do operador do Pirate Bay. REPRODUÇÃO/TORRENTFREAK/ARQUIVO PESSOAL Saga Um documentário lançado em 2013 conta a história dos fundadores do site de torrent (tipo de arquivo que transfere conteúdo entre duas partes, origem e destino, através do protocolo BitTorrent) mais popular da história, usado para download de filmes, músicas e softwares, normalmente protegidos por direitos autorais. A saga de Gottfrid Svartholm, Fredrik Neij and Peter Sunde, dirigida por Simon Klose, conta com muita tensão em tribunais, brigas, esconderijos e piadinhas. No pano de fundo, a crença de que a cultura deve ser compartilhada e acessível.

