Mostra apresenta criações com pedras portuguesas feitas para os dias de hoje

'O Peso da Pedra’, do português Miguel Vieira Baptista, feito de mármore pele de tigre. Foto: Ricardo Gonçalves

As pedras portuguesas invadiram a Casa de Vidro, onde funciona o Instituto Bardi, na última semana. E por lá devem ficar até o dia 27 de agosto, inspirando a mostra Common Sense, que apresenta o trabalho de 11 designers, de diversos países, convidados a criar peças no material e que fossem aplicáveis ao cotidiano do século 21. Com curadoria da portuguesa Guta Moura Guedes, entre os brasileiros, aceitaram o desafio Claudia Moreira Salles e Irmãos Campana. Além deles, a mostra traz Fernando Brízio e Miguel Vieira Baptista, de Portugal, Jasper Morrison representando o Reino Unido, Michael Anastassiades, do Chipre, e, por fim, os franceses Ronan & Erwan Bouroullec.

Claudia Moreira Salles misturou calcário e madeira de ipê-roxo na composição do ‘Bowl Compass’. Foto: Fernando Laszlo

“As peças em exposição demonstram a forte capacidade dos designers de inovar mesmo tendo em vista um material ancestral como a pedra”, comenta Guta. “É também muito interessante observar como os designers brasileiros decidiram acrescentar materiais do seu país à matéria-prima proposta, trazendo novas dimensões a todo o projeto”, afirma a curadora.