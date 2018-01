Moqueca de bacalhau

Ingredientes 600 g de bacalhau em lascas 2 cebolas grandes em rodelas 3 dentes de alho picados 50 ml de azeite de oliva extravirgem 50 ml de azeite de dendê 1 pimentão médio verde 1 pimentão médio amarelo 1 pimentão médio vermelho 2 colheres de sopa de coentro picado 2 colheres de sopa de salsinha 1 pimenta-dedo-de-moça sem sementes picada (opcional) 200 g de tomate-cereja 1 vidro de leite de coco (200 ml) 50 g de manteiga ou margarina 2 xícaras de farinha de mandioca Sal Modo de Preparo Deixe as lascas de bacalhau de molho na água, na geladeira, por 24 horas, trocando a água três vezes. Depois escorra bem e reserve. Numa panela, monte camadas com 50 ml de azeite de oliva e 50 ml de azeite de dendê, a cebola, o alho, a pimenta, metade dos pimentões, o bacalhau e os pimentões. Corte os tomates-cereja ao meio, no sentido do comprimento, e coloque-os com a salsinha, o coentro e o leite de coco. Tampe a panela e acenda o fogo alto. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e cozinhe por 15 minutos. Deixe descansar por mais 15 minutos com a panela tampada, adicione sal, se necessário, e sirva acompanhado por arroz com coco. Para o arroz, basta fazê-lo do modo habitual e, após colocar a água, adicionar duas colheres de coco ralado para cada xícara de arroz.