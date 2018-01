Moda feita para durar

Tamires Victorino, designer da Oppa Foto: Divulgação

Se você costuma comprar móveis ou acessórios para casa na internet, já deve ter se deparado com alguma estampa assinada por Tamires Victorino, de 23 anos, designer da loja virtual Oppa. Formada em design de moda pela Faculdade Belas Artes, ela não estava satisfeita em criar apenas estampas para roupas. “Estampas para casa são muito mais duradouras, as pessoas não trocam de papel de parede como trocam de roupa, esse conceito me agrada muito e me inspira a criar”, diz Tamires. Adepta de padrões coloridos e gráficos, ela já criou para a marca estampas que colorem papéis de parede, almofadas, copos, tapetes, roupas de cama e jogos de jantar.