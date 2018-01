Mobiliário original

O executivo Angelo Derenze Foto: Zeca Wittner/Estadão

Anos à frente da presidência da Casa Cor conferiram ao paulista Angelo Derenze trânsito livre nos domínios da decoração e do design. Agora, ao assumir a diretoria do D&D Shopping, a ideia é unir o melhor dos dois mundos. “Queremos contar com um mix de lojas completo, de forma que quem nos visitar possa sair daqui com todos os itens da decoração no carrinho. Incluindo muitos móveis e peças de design”, afirma ele, que se diz bastante satisfeito com os rumos da produção nacional.

“Até há pouco, viajávamos para as feiras internacionais para conferir as novidades. Hoje, de Paris a Miami, tenho a grata surpresa de deparar com lançamentos de nossos designers, sobretudo dos mais jovens.” Foi inclusive durante sua última visita ao Salão do Móvel de Milão, em abril, que ele conheceu aquela que viria a se tornar seu mais novo objeto de desejo: a poltrona da série Estrela, assinada por Fernando e Humberto Campana para a loja A Lot of Brasil, do designer e amigo Pedro Franco.

“Adoraria receber como presente de Natal”, confidencia ele, torcendo para que a mulher, a designer Walquiria, ouça suas preces. “Essa linha atesta não apenas a originalidade do trabalho dos Campanas, mas também o nível de qualidade alcançado por nossa indústria. Trata-se de uma ideia simples, mas de execução complexa, que me conquistou no ato”, afirma. “Se eu ganhar, já sei até onde colocaria no apartamento.”