Meu projeto no Casa: varanda dos sonhos

Ponto alto do projeto, as plantas são empregadas em profusão. Foto: Estúdio Carol Lovisaro Foto:

Inacabada até hoje, varanda de leitora ganha vida nova com o projeto das sócias Carol e Fernanda Lovisaro. E você? Dúvidas de decoração? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com

PERGUNTA

Olá. Meu apartamento tem uma grande varanda que, desde que moro aqui, ficou inacabada. Gostaria de uma sugestão para fazer dela um ambiente mais agradável, mas com custo viável. Gostaria de uma churrasqueira e ainda um espaço livre para as crianças brincarem. Obrigada.

Adriana Suskind

São Paulo - SP

RESPOSTA

Olá Adriana! Nossa proposta foi trazer um jardim para dentro de seu apartamento. Por isso, fizemos das plantas o ponto alto do projeto. Começamos por pintar os tijolos internos na cor cinza, para torná-los menos presentes. Naqueles da fachada, mantivemos a cor existente. Revestimos a área dedicada às crianças com grama sintética, que funciona como um grande tapete, de fácil manutenção. Para economizar, mantivemos o piso existente tanto na área da churrasqueira quanto da piscina. De construído mesmo, temos uma pérgola de estrutura metálica com fechamento de placas de policarbonato também para baratear. O tapete que emoldura a área de lounge é um produto especifico para área externa. Já a mesa, com tampo de porcelanato e pés metálicos pode ser feita por um serralheiro. No seu gradil, colocamos trepadeiras para fechar bem a vista dos prédios ao lado, trazendo privacidade para vocês e, como estamos em uma área aberta, sugerimos um frigobar embaixo da bancada, mas fique atenta. Talvez você tenha que fazer a área um pouco mais alta, dependendo do modelo que comprar. Por fim, arremate a composição com cestas de diversos tamanhos para aquecer o local e realçar toda nossa brasilidade. Esperamos que aproveite!

Aárea de refeições com mesa construída sob encomenda. Foto: Foto: Estúdio Carol Lovisaro