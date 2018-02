Meu Projeto no Casa: Sala de estar e jantar integradas

Visão geral da sala de estar com detalhe para a mesa fixada na parede Foto: Ana Yoshida Arquitetura e Interiores

Ao comprar um novo apartamento, a ideia da nossa leitora foi repaginar os ambientes, especialmente a sala de estar, sem precisar mudar muito a planta do local. Para isso, ela ganhou sugestões valiosas da arquiteta Ana Yoshida. E você? Tem alguma dúvida de decoração? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA

Olá! Meu marido e eu acabamos de trocar de apartamento e gostaríamos da ajuda de vocês para encontrar um novo layout, deixar o local de cara nova. Uma das nossas únicas condições é não ter muito ‘quebra-quebra’. Além disso, temos um cachorro, que precisa de um cantinho só dele. Muito obrigada!

Vivian Tazima

São Paulo - SP

RESPOSTA

Oi Vivian! Para o seu projeto, estudamos integrar as salas de estar e jantar e priorizamos a fluidez do espaço. Assim, a mesa de jantar e o rack da TV se fundem como um único móvel no ambiente.

Para dar leveza e acomodar melhor as pessoas sentadas, desenhamos a mesa sem apoio no chão, em chapa de aço pintada e com fixação somente na parede, aproveitando ao máximo o espaço reduzido. O desenho em formato de ‘C’ no encontro da parede serve também como prateleiras e se estende sobre o rack.

Planta da sala projetada pela arquiteta Foto: Ana Yoshida Arquitetura e Interiores

A textura de cimento, na qual a mesa se apoia, cria uma forma de divisão de ambiente por função. Ela segue pelo corredor para criar uma unidade e um diferencial na passagem até a cozinha, onde indicamos o uso de cerâmicas e traços retos para seguir o plano da sala.

Outro material interessante é o porcelanato que imita cimento queimado no piso da sala, conferindo um ar mais industrial e contemporâneo. Também trouxemos um pouco de marcenaria na parede e um tapete para aquecer o espaço, ampliar a sensação de conforto e conferir personalidade ao local.

Com a mesma madeira do painel, desenhamos uma mesa lateral multifuncional em estilo simples: móvel de chegada, bar, cantinho do vinil e casinha do pet. Tudo ao mesmo tempo.

Móvel multifuncional: mesa lateral, bar e casinha para o pet Foto: Ana Yoshida Arquitetura e Interiores

A prateleira acima da TV tem iluminação com fita de LED embutida, para ampliar as opções de cena de iluminação e trazer aconchego.

No lavabo ao lado da sala, você pode optar por um papel de parede, serralheria preta fosca para os espelhos e acessórios com um ar industrial. Espero que goste das sugestões e possa curtir o novo apartamento!

No lavabo, escolha foi por um papel de parede verde e serralheria preta fosca para os espelhos Foto: Ana Yoshida Arquitetura e Interiores

Ana Yoshida sugeriu uso de cores na cozinha e cerâmica branca Foto: Ana Yoshida Arquitetura e Interiores