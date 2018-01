Meu projeto no 'Casa': Roberta Pompone

A designer de interiores Jóia Bergamo Foto: ESTUDIO JOIA BERGAMO/DIVULGAÇÃO

Dividir o quarto com a irmã pode ser alegre e divertido. Tudo é uma questão de garantir a devida privacidade a cada uma delas, como fez Jóia Bergamo neste projeto. Você também tem alguma dúvida de decoração? Mande sua solicitação para: meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA:

Olá!Me chamo Roberta e gostaria de uma sugestão para decorar o quarto das minhas filhas. A Gabriela tem 20 anos e a Clara, 11. Meu desejo é dividir o quarto de modo que cada uma tenha seu espaço e sua privacidade para estudar e descansar. O quarto tem um desktop e não tem televisão. No local existe um jardim de inverno que acredito que possa ser aproveitado. As meninas querem um quarto simples, em cores neutras. A Clara gostaria de ter uma penteadeira. Embora a diferença de idade seja de nove anos, elas têm os mesmos passatempos, sobretudo em relação ao Youtube. Não temos preferência por materiais, mas seria bom que combinassem com o piso, gostaria de manter o original. Uma estante de livros grande também seria ideal, pois guardo parte da minha coleção no quarto delas.

A planta do quarto proposto por Jóia Bergamo Foto: ESTUDIO JOIA BERGAMO/DIVULGAÇÃO

RESPOSTA:

Olá, Roberta. Para atender às suas necessidades pensei em agregar o jardim ao quarto, aumentando a área útil do ambiente. Desta forma, conseguimos garantir que as meninas tenham, cada uma, sua própria mesa de estudos. Para a Clara, a mesinha lateral à cama pode também fazer o papel de penteadeira, com uma gaveta para maquiagem, com tampo em vidro. É importante que a mesa tenha iluminação adequada, que pode ser locada na prateleira acima da mesa. Sempre lembrando que, caso opte por spots, você deve sempre utilizar duas lâmpadas, uma de cada lado da mesa, para que não haja sombra na hora da maquiagem. Para a Gabriela pensamos em uma bancada no antigo jardim de inverno. O desenho da bancada “abraçando” a parede permite que o espaço se integre melhor ao ambiente. Ainda assim, é um espaço mais reservado, ideal para estudar. Pensei também em uma prateleira e estante lateral para guardar os livros da faculdade. Como as meninas gostam de assistir séries e canais de Youtube, pensei também em colocar um novo ponto de televisão. O painel esconde toda a fiação e através dele também podemos passar o cabo HDMI até a bancada, para ligar o monitor do desktop à televisão. Quanto aos acabamentos, alternei branco e bege. São tons mais neutros, que combinam muito bem com o piso que você gostaria de manter. Para revestir a cabeceira da cama, pensei em um estofamento de couro bege, além de um grande espelho para dar maior amplitude ao quarto e servir de apoio à penteadeira. Como toque final, penso que um tapete em tom cru traria ao quarto todo o conforto que suas meninas merecem.

Perspectiva do projeto mostrando as camas e a bancada lateral com a escrivaninha de uma das filhas da leitora Foto: ESTUDIO JOIA BERGAMO/DIVULGAÇÃO