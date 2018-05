Meu Projeto no Casa: quartinho de bebê é reformado para receber a irmã

Composição geométrica, com três cores, adorna as paredes do projeto Foto: Très Arquitetura

Às vésperas de ser mãe pela segunda vez, agora de uma menina, nossa leitora quer redecorar o quarto do primeiro filho. Desde o início, uma diretriz: conceber um ambiente neutro. Uma condição seguida à risca pelo projeto das arquitetas Fernanda Tegacini, Nathalia Mouco e Fernanda Morais, da Très Arquitetura. E você? Tem também dúvidas de como decorar? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA

Estou esperando meu segundo filho, uma menina, e gostaria de ter ideias para fazer o quarto dela. Optei por um espaço mais neutro para meu filho mais velho e queria seguir a mesma linha para ela. Adoro o universo feminino e está sendo uma descoberta, mas não gostaria que o quartinho ficasse definido como dela por ser rosa. Quero que os meus filhos cresçam em ambientes sem distinção. O quarto já tem um armário, que quero manter. Adoro o tom pastel de verde e acho que seria um ponto de partida interessante.

Thays de Oliveira (São Paulo - SP)

Planta do quarto projetado pelas arquitetas da Très Arquitetura Foto: Très Arquitetura

RESPOSTA

Olá Thays, tudo bem? Ficamos muito felizes em projetar o quartinho da Catarina. Pensamos em todos os detalhes levando em consideração as suas observações. Para começar, pensamos em um layout funcional, que acomodasse todos os itens importantes para um quarto de bebê: berço, cômoda e poltrona de amamentar, além do armário, já existente, que será reaproveitado. Para conseguir acomodar todos esses móveis num espaço restrito, pensamos em um berço com bicama e cômoda acopladas. Dessa forma, conseguimos ampliar a área de circulação.

Planta do quarto projetado pelas arquitetas da Très Arquitetura Foto: Très Arquitetura

Como pano de fundo, optamos por uma cortina leve, de gaze de linho, de ponta a ponta, com uma prateleira superior para acomodar objetos de decoração como ursinhos, caixas decorativas e livrinhos. Na frente dessa cortina, projetamos uma cabeceira que ‘abraça’ os móveis do quarto. Para dar um ar lúdico ao quartinho, pensamos em pintar as duas paredes laterais com cores interessantes: rosé, verde e cinza. Além delas, optamos por distribuir algumas peças pelas paredes para entreter a bebê, como o mancebo de árvore e os quadrinhos acima do berço. Esperamos que você tenha gostado e que a Catarina traga muitas alegrias à família de vocês! Com todo carinho.