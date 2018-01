Memória gourmet

Como um Truman Capote da gastronomia - o jornalista e escritor americano não anotava nem uma palavra sequer durante as entrevistas -, a empresária Carla Pilão ouve, em restaurantes mundo afora, a receita do prato que acaba de degustar. E não registra nada. "Essa é a graça", diz. "Prefiro chegar em casa e recriar a comida segundo minhas lembranças." A abordagem singular já rendeu a ela e ao marido, Marco, não apenas bons momentos junto a cozinheiros e maîtres, como também o prazer de reproduzir de forma criativa a receita que tanto apreciaram. "Aprendi a deixar o polvo suculento e macio na ilha de Mikonos, na Grécia, e a fazer lagosta grelhada com azeite de frutas e vinagre balsâmico em St. Tropez", conta Carla, orgulhosa. É verdade que nem sempre ela acerta de primeira, como aconteceu com o arroz de pato, escolhido para esta reportagem. "Fiz três tentativas até que ficasse do meu agrado", revela. "Primeiro, o pato ficou cozido demais, depois, o ragu tinha excesso de caldo." Espaço funcional Essa e outras tantas incursões gastronômicas são influência da nonna materna, natural do Vêneto, que preparava assados e pizzas, enquanto a adolescente Carla acompanhava seus passos. "Tenho prazer em cozinhar para a família e os amigos", diz a paulistana de 47 anos. "Minha preferência são os salgados, mas meu marido é o contrário. No restaurante ele pega o cardápio já de olho na sobremesa... Por isso, aprendi a fazer doces para agradá-lo." Os dois estão juntos há 32 anos. Ante o vaivém constante de amigos na residência da família, no Jardim Europa - o casal tem três filhos homens e recebe pelo menos uma vez por semana -, a empresária queria uma cozinha elegante e funcional em 20 m². "A distribuição do espaço era ponto essencial para a boa mobilidade dos moradores", diz a arquiteta Ilana M. Stern, que idealizou a reforma cinco anos atrás. "A pia, o fogão e as geladeiras formam um triângulo, o que facilita a circulação." O duo preto e branco dos revestimentos harmoniza-se com o estilo clássico da casa, a exemplo do granito da bancada da pia (Pedras Belas Artes, R$ 380 o m²) e dos armários de laminado (Kitchens, orçamento sob consulta). O piso também é de granito, como o tampo da ilha central, com banquetas Formiga (Stagio2 Móveis de Design, R$ 825 cada uma). "Esses acabamentos são fáceis de limpar e mantêm a aparência nova mesmo depois de anos", afirma Ilana. Eletrodomésticos têm nichos sob medida, a exemplo das geladeiras de inox (modelo Side by Side da GE e de duas portas da Brastemp, Fast Shop; R$ 7.900 e R$ 1.800, respectivamente) e do forno elétrico (GE, Fast Shop). "Uso esse forno para manter pratos aquecidos enquanto os outros estão a caminho", conta Carla. O fogão de cinco bocas da marca italiana Lofra (Fast Shop, R$ 6.700) é seu xodó."Tem ótima potência e assa rápido." Entre os acessórios, a gourmet tem predileção pelas panelas e assadeiras Le Creuset (Mickey Presentes). "São tão bonitas que vão direto do fogo para a mesa."