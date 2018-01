Marca de Catalã

Viveu a Guerra Civil espanhola, gostava de Franco, ela e a família católica radicada em Barcelona, mas Juana Oller foi tudo menos um modelo de menina, o tipo "certinha", porque, se chegou a estudar Direito (e trabalhar em escritório de advocacia), na verdade, o que ela queria mesmo era usar o tempo para criar em tricô, couro e lanceria (roupa íntima) - tempo, algo que sempre soube fazer render ao máximo, mãe de dois filhos (Jordi e Lidia) que foi à luta quando o casamento com Agustin Castillero terminou, 18 anos de "uma história de amor". Ufa. Ufa? Aos 84 anos, Juana Oller acaba de lançar a primeira linha de torneiras de luxo no Brasil, a marca Joller. Isso, após três anos de São Paulo. "O mercado de luxo brasileiro cresceu 12,5% em 2007 e deve aumentar até 8% nos próximos dois anos." Juana fala com a desenvoltura de quem encomendou uma pesquisa e acredita ter decifrado o nosso mercado. Noves fora, o que tem a propor é singular: um jogo de misturador com chaves de água quente e fria, trabalho artesanal que usa ouro e pedras brasileiras (o quartzo marrom e a sodalita azul, entre outras). Desenho e materiais fazem pensar na realeza. "Luxo é um sonho. E é necessário ter a liberdade de sonhá-lo'', diz ela, sem rodeios. Físico mignon, fã de colares, pulseiras e anéis, essa catalã, apaixonada pelo Brasil desde que aqui chegou a título de férias, é um azougue: no currículo constam, entre prêmios de design e crônicas de moda para a imprensa catalã, dois livros publicados sobre gastronomia espanhola. "Só adulto consegui entender a personalidade de minha mãe, acompanhar seu ritmo...", admite Jordi, braço direito há anos no dia-a-dia profissional. "Ele é prático, tem sangue frio. E isso me equilibra", reconhece Juana, com doçura. Esse quê maternal dura pouco. Porque a voz vibra em outro tom, quando lembra a experiência como designer de banheiros - de modo intuitivo, projetou uma banheira dentro da moldura de madeira e assim escondeu canos e ferragens. Conceito revolucionário para a época (anos 70) e o lugar (Espanha). No Brasil, a vontade de vencer dessa octagenária mantém-se inalterável. "Quero encontrar parceiros brasileiros", avisa. Ambiciosa, ela tenciona produzir a linha completa de acessórios de luxo (de porta-toalheiros a porta-jóias) para os banheiros sofisticados - e, a partir do País, alcançar outros tantos da América do Sul e outros mais, como não, mundo afora. Por enquanto, Juana conta com a equipe de 13 funcionários - e o estoque de 100 peças, à venda desde abril na Creare Soluções e Design (no Morumbi) e na Intime Acessórios para Banheiros (no Shopping Lar Center). Preço do jogo: cerca de R$ 5 mil. Ufa.