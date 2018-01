Maravilhoso mundo doméstico

Xícara da Oxford Porcelanas, facas Tramontina, forma de silicone da Tok & Stok, espátula Camicado, saleiro Tok & Stok, bowl Tenman-Ya, pilão de cerâmica da Le Creuset e forma de gelo da Eva Store Foto: Zeca Wittner/Estadão

Pense em uma cozinha ideal, feita para que você sinta vontade de cozinhar todos os dias ou passar bons momentos entre família e amigos nos fins de semana. Um lugar com tudo o que você precisa e até uma ou outra aquisição mais extravagante para servir a mesa ou fazer sua receita especial. Quais itens estariam guardados na suas gavetas e dispostos sobre a bancada? O Casa conversou com alguns profissionais que entregaram o que não pode faltar em suas cozinhas. Itens que consideram essenciais para a preparação de qualquer prato e outros nem tão indispensáveis assim, mas que também ocupam espaço na lista de utensílios domésticos preferidos.

A chef Janaína Rueda, que comanda o Dona Onça, restaurante de comida caseira abrigado no térreo do edifício Copan, não é adepta de gavetas cheias e acha que vale pensar um pouco antes de comprar um dos milhares de utensílios disponíveis no mercado. “É preciso saber se aquilo realmente vai ser útil nas receitas que você faz sempre”, aconselha. Entre seus itens preferidos estão as facas de chef e uma frigideira de tamanho médio. A panela de pressão, item que a chef considera sua maior paixão, também não pode faltar. “Para quem quer algo a mais, recomendo ter um descascador de legumes que funcione bem, um coador de pano, para preparar o café à moda antiga, e até uma máquina para fazer massa em casa.”

A chef Viviane Gonçalves, do Chef Vivi, restaurante que funciona em uma casa na Vila Madalena, elege a tábua de corte, de preferência de polietileno, como item prioritário para quem vai começar a equipar a cozinha. “É bom ter uma de tamanho grande, isso facilita muito o corte do alimento. Pesquise antes de comprar equipamentos caros, eles podem não funcionar para uma cozinha doméstica”, recomenda. Na hora de escolher as facas, a chef alerta para a qualidade do aço e também para alguns modelos que não podem faltar. “Invista em boas facas de chef. Tenha uma grande, para fazer todos os tipos de corte, uma para pães e uma pequena para descascar e cortar frutas e legumes.”

Para Carlos Siffert, professor da escola de cozinha Wilma Kovesi e consultor da Casa Santa Luzia, depois de completar a lista básica de utensílios, vale investir em coisas que facilitem e também deem toques especiais a receitas, como um moedor para moer a pimenta na hora. “Pilão, cortador de pizza, chapa de ferro, termômetro, balança e chaira para amolar bem suas facas podem fazer a diferença para quem cozinha”, comenta.

O professor do curso de gastronomia do Senac Diego Barreto também lista coisas que gosta de ter à mão. “Fouet, pincel de silicone, pilão e ralador para casca de cítricos. Tem também os descaroçadores de frutas, como os de cereja, mas esses só valem para quem consome a fruta regularmente.” O chef Maurício Lopes, professor de gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi, inclui mixer, máquina de sorvete, centrífuga e panela de ferro esmaltado entre os itens indispensáveis – não para o dia a dia na cozinha, mas para aquelas ocasiões em que se busca um algo a mais. E, então, como é sua cozinha ideal? Inspire-se em nossas sugestões de utensílios.

Especial utensílios domésticos Foto: Zeca Wittner/Estadão

No sentido horário:

Potes herméticos de vidro (R$ 49 o de 1 l e R$ 39 o de 750 ml), na Camicado 02 Panela de ferro Le Creuset (R$ 880), na Doural

Pilão de cerâmica Le Creuset (R$ 231), na Doural

Jogo de jantar com xícaras de café Coup Lusitana (R$ 1.247, com 30 peças), na Oxford Porcelanas

Moedor de sal pequeno (R$ 79,90), na Tok & Stok

Caneca Bird, da Pip Studio (R$ 85), na Coisas da Doris

Copo de vidro Burgo (R$ 18,50), na Tok & Stok

Manteigueira de porcelana Mix and Match (R$ 99), na Cecilia Dale

Pano de prato de algodão da Pip Studio (R$ 85), na Coisas da Doris

Bowl de cerâmica (R$ 27), na Tenman-Ya

Bowls de bambu (R$ 14,90 cada), no Pão de Açúcar

Caçarola de aço inox (R$ 128,39), da Tramontina.

Tudo sobre toalha rendada de PVC (R$ 12,98 o metro), na Niazi Chohfi

Especial utensílios domésticos Foto: Zeca Wittner/Estadão

No sentido horário:

Pote de plástico com divisórias (R$ 28), da Tupperware

Pilão de bambu (R$ 24,90), na M.Camicado

Forma de silicone para gelo (R$ 13,99), na Eva Store

Bowl de bambu (R$ 14,90 cada), no Pão de Açúcar

Açucareiro de aço esmaltado Zezé (R$ 34,90), na Tok & Stok

Faca estampada de inox (R$ 130 o jogo com 6 peças), da Tramontina

Copos americanos (R$ 1,20 cada), na M.Camicado

Formas Lovely Cupcake (R$ 12 o conjunto com 4), na Tok & Stok

Frigideira de alumínio Appetit (R$ 39,90), também na Tok & Stok

Espátula Well (R$ 19,99), na Etna

Pote de cerâmica (R$ 88), no site Casaquetem

Espremedor de limão (R$ 5,99), na Eva Store

Xícara de metal Lumax (R$ 3,80), na M.Camicado

Moringa de barro (acervo)

Saleiro de cerâmica e madeira (R$ 44), na Tok & Stok

Ao fundo, toalha plástica Alkoterm (R$ 6,50 o metro), na Niazi Chohfi

Especial utensílios domésticos Foto: Utilidades

01

No sentido horário:

Panela de pressão de 6 l Pressure (R$ 441,90), da Brinox, na Doural

Mixer elétrico Kmix Triable (R$ 499), na Kenwood

Rolo ajustável para massa Colors, da Joseph Joseph (R$ 99,99), na Etna

Luva térmica de silicone Bubble (R$ 59,99), na Etna

Peneira de inox Ellip (R$ 15,90), na Tok & Stok

Tábua de polietileno Mundial (R$ 27,90), na M.Camicado

Facas de inox de chef (R$ 50,75) e para legumes (R$ 32,35), da Tramontina

Chaira de aço estriada (R$ 31,81), também da Tramontina

Ralador da Brinox (R$16,90), na M.Camicado

Chaleira da Cuisinart (R$ 299), na Spicy

Moedor de pimenta de madeira (R$ 124), na Tok & Stok

Porta-talheres de inox Steel (R$ 19,99), na Etna

Espátula vermelha de silicone Well (R$ 19,99), na Etna

Colher de polipropileno Utility, da Coza (R$ 28,40), na Doural

Colher de pau (R$ 2,30), na M.Camicado

Pincel de silicone (R$ 19,99), na Etna

Espátula de bambu (R$ 13,99 o kit com cinco peças), na Eva Store E espátula de silicone com cabo de madeira (R$ 24,60), na Doural.

Ao fundo, papel de parede da Bobinex

TOP 5 DOS UTENSÍLIOS - Os mais citados pelo chef

1 - Faca de chef: indispensável para bons cortes

2 - Fouet: para aerar e emulcionar molhos e cremes

3 - Espátula de silicone: aguenta altas temperaturas

4 - Chaira: para manter o fio ideal da faca

5 - Tábua de corte: ajuda a manter a bancada limpa

Ordem na cozinha

Pergunte para qualquer bom chef e ele vai garantir: organização é fundamental para o trabalho na cozinha fluir bem. Para ajudar nessa tarefa, os profissionais das panelas sugerem, entre outras coisas, investir em divisórias para organizar as gavetas de utensílios menores, como talheres. Placas ou barras imantadas, instaladas na parede próxima da bancada, são boa opção para abrigar as facas usadas com mais frequência. Aliás, se elas ficarem guardadas em gavetas, tome o cuidado de lavá-las e secá-las muito bem, isso pode contribuir para a ferramenta durar mais. Caso opte por modelos profissionais, guardar seu jogo de facas em um estojo ajuda a conservar o fio e evita acidentes. Os itens de design interessante podem ficar à mostra e até contribuir para a decoração.

Barras com ganchos para itens usados no preparo dos alimentos também podem dar agilidade a quem está preparando a refeição no corre-corre diário. A chef Viviane Gonçalves gosta de ter tudo à vista enquanto cozinha em seu restaurante. “Penduro em ganchos panelas e outros utensílios, adoro cozinhas assim.”

Para o professor de culinária Diego Barreto, potes de inox sobre a bancada são uma ótima opção para deixar tudo à mão – latas ou potes de cerâmica também funcionam, acomodando não apenas ingredientes, mas também utensílios. Os modelos vazados e de inox podem acomodar as ferramentas ainda molhadas, depois da lavagem, e costumam durar bastante. “Acho importante organizar tudo de forma setorizada. Faço isso em tudo na minha vida, e claro, não podia ser diferente na cozinha.”