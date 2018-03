Mão na massa

Workshop NeuteChvaicer no Labmob Foto: Divulgação

A luminária Bandeja, marca registrada do NeuteChvaicer, dos designers Ana Neute e Rafael Chvaicer, é tema do workshop da dupla nos dias 7 e 14 de setembro, no Labmob (Rua Anhaguera, 74, Barra Funda). Os participantes aprendem a montar o sistema elétrico e levam a peça produzida para casa. As inscrições, que custam R$ 430 (incluindo o material), podem ser feitas pelo telefone (11) 2628-8678 ou pelo e-mail contato@olabmob.com.br . O espaço, comandado pelo arquiteto Bruno Lima, também inicia no próximo mês oficina de cadeiras clássicas (de 3/9 a 6/12).