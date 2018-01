O Museu da Casa Brasileira é o único do País especializado em design e arquitetura. Famoso por seu prêmio anual de design, passou, desde o ano passado, a assinar algumas de suas exposições – até então o espaço do museu era contratado para outros eventos. E o resultado saltou aos olhos. “A mostra revelou o importante legado de Lina Bo Bardi para a museografia nacional”, comenta Giancarlo Latorraca, diretor técnico do museu e curador de Maneiras de Expor, um dos pontos altos de 2014, premiada pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA). “Foi um importante reconhecimento”, assinala Latorraca, que antecipou ao Casa alguns destaques da programação deste ano.

As mostras do ano passado apontam para um novo olhar em termos de forma e conteúdo. O que mudou?

Continuamos firmes em nosso objetivo de valorizar a cultura brasileira em nossas áreas de vocação: arquitetura, design e disciplinas correlatas. Ocorre que no ano passado recebemos da Secretaria da Cultura uma oferta de dotação orçamentária que nos permitiu viabilizar projetos desenvolvidos inteiramente por nossa equipe. Caso de Maneiras de Expor e, no projeto Casas do Brasil, Sobrevivências, com curadoria da fotógrafa Maureen Bisilliat, que apresenta as soluções criativas dos detentos do Carandiru para enfrentar as adversidades cotidianas no presídio.

Exposição Sobrevivências, em cartaz no MCB Foto: Marcelo Lima

Comente os destaques da programação 2014.

Ao todo foram 13 exposições, nacionais e internacionais. Além disso, reforçamos a possibilidade de ocupação do nosso jardim por meio de mostras como Experimentando Espaços, de Hugo França, e do projeto Balanços.

O que o frequentador vai poder conferir este ano?

Nossa agenda está em elaboração, mas já existem algumas confirmações. Entre elas, Tapas, exposição enfocando os utensílios de preparação e a comida espanhola, e Cooperativas do Uruguai, que vai apresentar a experiência das cooperativas na construção de habitações no país vizinho.