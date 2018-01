Luxo e humor

Quando fica em casa, ele normalmente está em movimento: seja na cozinha, às voltas com a preparação de alguma de suas especialidades, seja em um dos pisos do apartamento, empenhado em encontrar o melhor ângulo para posicionar o par de almofadas que acabou de adquirir. Eclético, arejado e bem articulado, em sintonia com a personalidade de seu morador - assim é o projeto da cobertura onde vive o banqueteiro e decorador José Roberto Moreira do Valle, em seu terceiro endereço em São Paulo. "Logo que entrei e me deparei com a paisagem, senti que iria ficar aqui por muito tempo.Apenas procurei adaptar a construção: gosto de me sentir em contato com tudo, de ampliar meu raio de ação", conta Moreira do Valle, debruçado sobre a varanda do imóvel de 250m², com vista para a cidade, em Pinheiros. Para liberar espaço na sala de jantar e ampliar o living - duas prioridades máximas -, o decorador não poupou esforços: eliminou dois dos quartos existentes, além de dotar sua suíte de paredes de correr, com abertura para a área social. "Com elas, a integração é total, mas a qualquer momento posso retomar a intimidade do ambiente", ressalta. Concebido como um grande salão de festas, o living, de paredes adornadas por estuque veneziano, mistura objetos de diversas procedências. Um conjunto que re- trata, em detalhes, a sua trajetória - das origens em Pernambuco, passando pela vida em São Paulo e pelo interesse pela culinária e decoração. Métiers que ele faz questão de cultivar com requinte e bom humor. Basta tomar, por exemplo, uma das composições da sala, formada por cadeiras do século 18, vaso de ferro presenteado pelos irmãos Campana e um par de castiçais. "As pessoas pensam que é uma instalação, mas é tudo brincadeira", diverte-se. Dono de um estilo delicado, de depurado ornamentalismo, José Roberto lançou mão do preto, presente no tapete de náilon negro (na By Kamy, modelo similar a partir de R$ 350 o m²) para destacar o acervo que se espalha pelo ambiente: panteras de bronze, clássicos do design (como a poltrona Bertoia, R$ 1.120, e a Barcelona, R$ 4.780, na Forma), lembranças de viagens, além de dois biombos também presenteados pelos amigos Campana. Jogo de luzes Em pontos estratégicos, uma iluminação de contornos dramáticos - projeto do decorador -, participa ativamente da ambientação, proporcionando eficiente jogo de claro-escuro. Como acontece, por exemplo, sobre os biombos, de ferro e alumínio, ou sobre a escultura no espaço de refeições, que recebeu duas mesas para almoços rápidos ou jantares sofisticados. Nas áreas externas, piscina e terraço, o mobiliário (espreguiçadeiras de náilon e mesa de metal da Casual, preços sob consulta) se reduz ao essencial. Rigor observado também nas dependências de hóspedes e, sobretudo, na decoração dos banheiros, equipados com bancadas de desenho espartano (de Corian, cuba similar modelo Vita custa R$ 708,50, na Interbagno). Em contraponto à grandiosidade da área social, a cozinha exibe um enfoque prático e funcional. Situada em meio a um corredor, surpreende quem espera encontrar o QG do banqueteiro."Gosto de cozinhar, mas não preciso me perder na cozinha...", diz.