Luminárias investem em novos materiais

Há quase 60 anos instalada no bairro da Lapa, em São Paulo, a Bertolucci faz de seus métodos semiartesanais de fabricação um de seus maiores trunfos. Produzidas em pequenas séries, suas luminárias primam pela diversidade de materiais e pela riqueza de acabamentos. Apenas na sua mais recente coleção, lançada na semana passada, são dois os novos materiais que passam a integrar a linha de produção: a cerâmica, revisitada pelas arandelas 85g, do Atelier BAM, de design e a arquitetura; e a cortiça maciça, que dá forma às cúpulas da série Súber, assinada pelos designers da Oficina Bertolucci. “Produzir em casa aumenta nossas possibilidades, nos abre um leque maior de escolhas. O resultado é uma coleção multicultural – a estilista Fernanda Yamamoto e o designer Oswaldo Mellone também assinam novas luminárias – que dialoga com moda, arquitetura e design, preservando nossas características essenciais”, diz a proprietária da marca, Eneida Bertolucci. / MARCELO LIMA