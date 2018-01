Luminárias em série limitada combinam nióbio e madeira de demolição

Modelo LP de mesa, com rebatedor de nióbio colorido Foto: Divulgação

Acostumada a projetar móveis, a designer Claudia Moreira Salles lançou a coleção de luminárias Sintonia Fina em parceria com a Lumini. O projeto nasceu de um pedido do curador Waldick Jatobá. “Gosto de sair da zona de conforto. O ponto de partida foi escolher materiais que justificassem a proposta de edição limitada”, diz. Ela escolheu para as cúpulas o nióbio, metal raro usado em ligas para dar mais resistência ao aço. Nas luminárias, ele aparece em cores, como verde, azul e roxo, obtidas por meio de um processo de anodização.

Para as bases, a opção foi por madeiras especiais de demolição – pinho-de-riga, peroba-do-campo, jacarandá, baraúna, ipê e garapeira. “Seus veios e tonalidades tornam cada luminária única”, afirma a designer. “Nas formas, trabalhei os contrastes entre as bases sólidas, as hastes finas e as formas arredondadas, em equilíbrio delicado, dos discos e cumbucas de nióbio. A parceria com a Lumini foi essencial para juntar a esses elementos as soluções técnicas com as quais não tinha familiaridade.” Cada um dos seis modelos terá apenas 25 peças numeradas.

